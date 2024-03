El guiño de Emma Stone a Taylor Swift al recibir el Oscar

No todos los días se recibe un premio como un Oscar, pero Emma Stone puede presumir de tener dos en su vitrina tras el conseguido por su papel en Pobres Criaturas.

La actriz, que recibió su segunda estatuilla como Mejor actriz (la primera fue por La La Land), subió visiblemente impresionada al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles entre los vítores del auditorio y con el vestido roto por su participación en la actuación I’m Just Ken, de Ryan Gosling.

Una vez arriba y como corresponde a una ocasión de este calibre, Stone quiso agradecer y dedicar el Oscar al equipo de la película y su familia, con un mensaje muy especial para su hija Louise Jean.

“I love you bigger than the whole sky, my girl” (Te quiero más grande que el cielo, mi niña en castellano), expresó una emocionada ganadora.

La frase no ha pasado desapercibida para los fans de Taylor Swift, que rápidamente han interpretado que la actriz había realizado un guiño al título de la canción Bigger than the whole sky, integrada en el álbum Midnights (3am Edition).

Una amistad de más de 15 años

Emma y Taylor se conocieron en la ceremonia de entrega de los Young Hollywood Awards cuando la actriz tenía 18 años y la cantante, 19. “Nos mantuvimos en contacto desde entonces y nos hicimos grandes amigas”, explicó la protagonista de Pobres criaturas en su momento.

“Después, escuché algo de su música y le escribí un correo electrónico diciéndole que me gustaba, lo juro”, recordó en una entrevista en 2010, especificando que, con el paso del tiempo, su vínculo se fue estrechando. “Luego empezamos a hablar y a salir”.

De hecho, muchos seguidores de la cantante quisieron ver en la canción When Emma falls in love una suerte de dedicatoria a Emma Stone, que no dejaba de esquivar la pregunta por parte de la prensas sobre si el tema se refería a su relación con Kieran Culkin. “¡Tienes que preguntarle (a Taylor)!”, solía zanjar la intérprete.

Taylor Swift aseguró, al presentar este tema inédito, que se refiere a una de sus mejores amigas durante un concierto de The Eras Tour y muchos de sus fans pensaron rápidamente en Emma Stone y su relación con Kieran Culkin.

Sin embargo, la autora no ha llegado a aclaras la inspiración de la canción.