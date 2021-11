"Nunca le pasaría a un hombre": Sarah Jessica Parker estalla contra los que la critican por tener canas y arrugas

Apenas quedan unas semanas para el estreno de And just like that, el esperado reboot de Sexo en Nueva York, pero los fans de la serie están impacientes por volver a ver a Sarah Jessica Parker en el papel de la escritora más famosa de la Gran Manzana, Carrie Bradshaw.

A sus 56 años, la actriz luce como una mujer de su edad: sin retoques estéticos, con arrugas y con las canas propias de su edad. Aún así, esto no la ha librado de recibir muchos malos comentarios en torno a su estética mucho más mayor, como si tuviera que conseguir que el paso del tiempo no se notara.

Sarah Jessica Parker // GTRES

Sin embargo, muchos fans también han destacado cómo ha calado el paso del tiempo en los protagonistas de la entrega y parece que Sarah Jessica Parker se ha llevado la peor parte. Junto con el anuncio del estreno de la serie, muchos han compartido imágenes de las Chicas de oro como burla hacia el elenco de mujeres que conforman el show.

No le pasaría a un hombre

Estos mensajes no han gustado ni un pelo a Parker, que ha respondido contundentemente a las críticas de aquellos que la atacan por lucir sus canas y sus arrugas con orgullo, asegurando que se trata de pura "misoginia". Así, la actriz recordaba una entrevista con el presentador Andy Cohen: "Él tiene la cabeza llena de canas y es exquisito. ¿Por qué está bien para él?", se preguntaba la intérprete de Sexo en Nueva York.

"Hay tanta charla misógina sobre nosotras que nunca pasaría con un hombre", reconocía Sarah Jessica Parker durante una entrevista con Vogue. "'Tiene demasiadas arrugas, no tiene suficientes arrugas'. Se siente casi como si la gente no quisiera que estemos bien en el lugar en el que estamos, como si casi disfrutaran de que nos duela lo que somos hoy, aunque elijamos envejecer de forma natural y no lucir perfectas o si nos hacemos algo si eso nos hace sentir mejor", reiteró.

"Sé cómo me veo. No tengo otra opción. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?", se preguntaba Parker.

'And Just Like That': luchando contra el tabú del sexo a partir de los 50

El reboot de Sexo en Nueva York parece que ha empezado por buen camino y seguiremos, una vez más, descubriendo más cosas sobre la vida de Carrie, Charlotte y Miranda.

Sin embargo, esta secuela no solo supone la vuelta de la exitosa serie que conquistó al mundo entero, sino que también se encargará de romper algunos de los tabúes que rodean la vida adulta a partir de los 50. De hecho, el sexo seguirá siendo una parte importante del argumento de la serie.