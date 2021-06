La gran ausencia en la primera imagen de la vuelta de 'Sexo en Nueva York'

Te interesa Las larguísimas y súper brillantes botas de Michelle Obama que han eclipsado a Sarah Jessica Parker

En medio de la fiebre por la vuelta de las míticas series de los noventa, HBO confirmó el regreso de Sexo en Nueva York, la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker que se convirtió en un fenómeno mundial.

Ahora, la actriz que dio vida a Carrie en las seis temporadas y dos películas de la ficción ha publicado la primera foto del reencuentro con sus compañeras de reparto: Kristin Davis y Cynthia Nixon. La imagen ha acumulado miles de "me gusta", pero también numerosas críticas por la ausencia de Kim Cattrall que interpretó a Samantha a quien muchos consideran que integra el verdadero espíritu de la ficción de HBO.

Lo cierto es que la enemistad de Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker ha dinamitado el regreso de la popular serie a HBO. Los rumores de quienes trabajaron entre bambalinas con las actrices aseguran que viven enfrentadas desde el rodaje de la segunda temporada —año 1999— y que nunca llegaron a arreglar sus diferencias.

Kim Cattrall ha llegado incluso a dirigir algunas polémicas declaraciones sobre Sarah Jessica Parker en las que acusaba a su compañera de reparto de ser "cruel". "Tu continuo acercamiento es un doloroso recordatorio de lo cruel que fuiste entonces y ahora. Déjame que deje esto MUY claro (si no lo he hecho ya). No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable".

Estas declaraciones llegaron tras la trágica muerte del hermano de Cattrall en febrero de 2018, cuando Sarah Jessica Parker dio el pésame a su compañera en una publicación en Instagram.

La tercera película no llegó a rodarse

El éxito de las dos películas de Sexo en Nueva York que fueron llevadas al cine animó al equipo de la ficción a elaborar el guion para una tercera entrega que jamás llegó a materializarse. La negativa de Kim Cattrall de volver a dar vida a Samantha dejó huérfanos a miles de fans que soñaban con poder volver a disfrutar de la historia de Sexo en Nueva York en la gran pantalla.

Cattrall se negó en rotundo y no hubo negociación posible. No solo los fans se sintieron decepcionados, Sarah Jessica Parker también se sintió herida y así lo comentó públicamente en una entrevista a la revista People: "Jamás he hablado sobre ello, excepto para decir que algunas de nosotras estábamos decepcionadas de que la película no se llevara a cabo. Nunca respondí a la conversación de Kim con Piers Morgan, en la que dijo cosas que fueron muy dolorosas para mí".

"Tuvimos una experiencia maravillosa en la serie y no habrá nada que se le parezca. Teníamos una conexión con la audiencia, con la ciudad y con el equipo. Y tuvimos la oportunidad de contar todas estas historias tan locas sobre cada una de nosotras, así que no quiero romper eso. No podía imaginarme a nadie más interpretando ese papel. Por tanto, no hubo ninguna pelea; fue completamente fabricada porque en realidad nunca respondí. Y no lo haré, porque ella necesitaba decir lo que necesitaba decir y ese es su privilegio".

Vuelve 'Sexo en Nueva York' a HBO MAX

Tras la decepción por no materializarse esa tercera película, el equipo de Sexo en Nueva York trabajó para dar forma a la vuelta de la serie a la pequeña pantalla y ya contando con la ausencia de Samantha.

Ahora, el rodaje ya ha dado comienzo y falta muy poco para que podamos volver a disfrutar de las aventuras de este grupo de amigas en la gran manzana.