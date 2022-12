La peligrosa dieta que Brendan Fraser siguió para 'George de la jungla' casi acaba con él

Brendan Fraser es uno de los actores más relevantes de los 90 con películas tan conocidas como La momia o George de la jungla. Para esta última, el actor interpretó a un hombre que vive en la selva y que no tiene ningún contacto con el ser humano hasta que se encuentra con Úrsula (Leslie Mann).

En una entrevista con Variety, el actor ha querido recordar este film y ha hablado de uno de los temas que más le impactó: el vestuario que utilizó. "El vestuario era que no había vestuario. George lleva un taparrabos", ha contado, incidiendo en que tuvo que hacer un régimen muy fuerte para llegar al peso que le requerían.

"No tomaba ningún carbohidrato", ha confesado, aunque esto fue tan duro que le afectó a la salud. "Un día necesitaba sacar efectivo y fui a un cajero y no me acordaba de mi número PIN porque mi cerebro me fallaba. Esa noche no comí", ha reconocido.

La condición de Brendan Fraser para protagonizar 'La momia' de nuevo

Otro de sus películas más populares, La momia, también lo convirtió en una estrella y recientemente se habló de si estaría dispuesto a ser el protagonista para una cuarta entrega. "No sé cómo haría para que funcionara, pero estoy abierto a ello. Sólo tiene que ocurrírsele a alguien la idea y el concepto correctos", señaló Fraser.

Brendan Fraser en 'La Momia' // Getty Images

Además, criticó la película La momia (2017), protagonizada por Tom Cruise y Sofia Boutella. Fue un film que no funcionó bien en taquilla y este actor ha dado el motivo por el que no triunfó: "El ingrediente que nosotros teníamos y que no vi en la nueva era la diversión. Faltaba eso. Era una película de miedo demasiado directa. La momia debería ser emocionante, pero no aterradora".

E incluso insistió en que el humor permitió que el personaje de Fraser pudiera ir pegando puñetazos y que siguiera siendo alguien querido y admirado: "Podía dar un puñetazo y recibir un puñetazo y tenía un gran sentido del humor. Realmente te gusta el chico. Nunca se presenta como engreído o arrogante".

Brendan Fraser es uno de los grandes actores de los 90, así que es normal que siempre que pueda saque un poco de tiempo para recordar sus clásicos que lo volvieron en un hombre de oro.