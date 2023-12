¿Se puede ver la película 'The Eras Tour' de Taylor Swift desde España?

Taylor Swift, en The Eras Tour | Getty

Taylor Swift ha celebrado su cumpleaños estrenando en varias plataformas de streaming The Eras Tour , la película sobre su popular gira. Este 13 de diciembre, se ha lanzado en EEUU, Irlanda, Reino Unido y Canadá y próximamente llegará a otros países. ¿Cuándo será el turno de España? ¿Podremos verla?

Taylor Swift celebra su 34 cumpleaños a lo grande y ha hecho un increíble regalo a sus fans: su película The Eras Tour ya se puede ver desde casa.

La cantante llevó a los cines a mediados de octubre un film sobre la gira que está recorriendo el mundo y arrasó, recaudando por todo el mundo más de 128 millones de dólares solo durante el primer fin de semana en taquilla.

Llega invierno y ahora apetece mucho quedarse en casa con la mantita, así que desde este miércoles 13 de diciembre se puede ver The Eras Tour desde el sofá. Además, incluye tres canciones extra que la de Pensilvania dejó fuera en la versión de cine: Long Live, Wildest Dreams y The Archer.

La gran pregunta que muchos swifties se están haciendo es cuándo estará disponible en sus respectivos países. Esta es la respuesta:

13 de diciembre - EEUU, Canadá, Irlanda y Reino Unido

- EEUU, Canadá, Irlanda y Reino Unido 14 de diciembre - Australia, Nueva Zelanda

- Australia, Nueva Zelanda 21 de diciembre - Alemania, Austria, Suiza, México y Brasil

"Pronto se anunciarán más países", dijo Taylor a hace menos de una semana.

¿Cuándo se podrá ver la película de Taylor Swift en España?

De momento, no hay noticias de España en el estreno de The Eras Tour: Extended Version, por lo que la respuesta que podemos dar ahora mismo es que la película no está previsto que se lance en nuestro país.

No obstante, algunos fans de la estadounidense se han dado cuenta que si se busca en Google 'The Eras Tour película España', aparece un enlace de Amazon Prime con la ficha del film.

Además de una breve descripción, incluye la frase: "A partir del 21 de diciembre, Vive la experiencia TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR (versión extendida) incluyendo tres canciones adicionales que no estuvieron en el cine: "Long Live", "The Archer" y "Wildest Dreams".

Por ahora no podemos asegurar que su película se lance en España el 21 de diciembre, aunque todo apunta que así será.

