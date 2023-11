'The Eras Tour', la película sobre el concierto de Taylor Swift llega a las plataformas e incluye nuevas canciones

Quedan dos semanas para que puedas vivir la emoción de The Eras Tour desde el sofá de tu casa.

El 13 de octubre, Taylor Swift estrenó en cines la película sobre su concierto, un auténtico fenómeno de masas. Salas llenas, looks fabulosos y miles de personas cantando y bailando sus temas... El film arrasó en taquilla y superó a Michael Jackson y su This is it (2009) recaudando más de 128 millones de dólares durante su primer fin de semana.

Aprovechando que la de Pensilvania ha terminado la gira hasta 2024, ha dado una noticia que los swifties llevaban semanas esperando: la película estará disponible para ver en casa.

El 13 de diciembre llega a las plataformas, aunque no ha confirmado en cuál será. Ella misma lo ha confirmado en redes, señalando que se podrá alquilar en EEUU, Canadá y otros países.

Será una versión extendida de la que se visionó en cines e incluirá algunas canciones que Taylor dejó fuera en esta versión inicial. Los temas que se suman serán Wildest dreams, The archer y Long live. En un post subido en redes, se incluye un clip de un minuto con la primera de ellas.

"¡Hola! Bueno, básicamente tengo un cumpleaños a punto de cumplirse y estaba pensando que una forma divertida de celebrar el año que hemos tenido juntos sería poner a disposición la película del concierto The Eras Tour para que puedas verla en casa. Estoy muy feliz de poder informarles que la versión extendida de la película, que incluye “Wildest Dreams”, “The Archer” y “Long Live”, estará disponible para alquilar bajo demanda en los EE. UU., Canadá y otros países que se anunciarán próximamente. el… lo has adivinado, 13 de diciembre", ha escrito la artista.

Qué canciones no están en The Eras Tour, la película

En su versión original en cines, Taylor Swift excluyó varias canciones, lo que supuso una decepción para muchos fans. Estas eran:

The Archer

Tis the damn season

No body, no crime

Long Live

Cardigan

Wildest Dreams

Seven interlude

Si tenemos en cuenta que en las plataformas sí estarán tres de ellas, solamente se quedan fuera Tis the damn season, No body, no crime, Cardigan y Seven interlude.

¿Tienes ganas de poder ver la película de Taylor Swift desde casa?