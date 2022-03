¿Qué artistas cantarán en los Premios Oscar 2022?

La gala de los Premios Oscar ya está prácticamente aquí y, además de las estrellas que posarán sobre la alfombra roja en busca de la ansiada estatuilla, tampoco faltará la música en la ceremonia de los premios más importantes del cine.

Aunque hasta el último momento habían permanecido en secreto los nombres de los artistas que se subirían al escenario este domingo 27 de marzo en el teatro Dolby de Los Angeles, finalmente sabemos quiénes serán los artistas que nos deleitarán con su música esta madrugada.

Beyoncé, Sebastián Yatra, Billie Eilish y Reba McEntire, artistas nominados en la categoría de Mejor Canción Original, serán los encargados de traernos la melodía a la noche más cinéfila del año.

Beyoncé interpretará Be Alive de King Richard y Reba McEntire hará lo mismo con Somehow You Do, de Four Good Days. Además, a estas actuaciones también se sumarán las de Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell, que cantarán No Time To Die, el tema principal de la última película de James Bond.

En esta categoría también compite Van Morrison por su tema Down to Joy para la película Belfast, aunque el roquero no acudirá a Los Ángeles porque está de gira, según ha confirmado la Academia de Hollywood.

Música en español en los Premios Oscar 2022

La música en español será una de las protagonistas de la noche también gracias a Sebastián Yatra. El artista colombiano está nominado al Oscar por su tema Dos oruguitas, canción principal de la película Encanto, cantada íntegramente en español.

"Y yo ahí cantando, representando a mi Colombia, que además está en la primera página del mundo con esta película", ha asegurado.

La última vez que pudimos escuchar uno de estos temas cantados en español en la ceremonia de los Oscar 2017. En aquella ocasión, los encargados de poner voz a la noche fueron Natalia Lafourcade, Gael García Bernal y Miguel cantaron en inglés y español Remember Me - Recuérdame, el tema de la película Coco.

La actuación desconocida de la noche

Además de los artistas nominados al Oscar, también se subirán al escenario el bateria de blink-182, Travis Barker, la percusionista y cantante Sheila E y el pianista Robert Glaspe, que se encargarán de poner la música a una presentación dirigida por Adam Blackstone.