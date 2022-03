Todo lo que tienes que saber antes de la ceremonia de los Oscar 2022

Este domingo 27 de marzo se celebra la edición número 94 de los Oscar y hay unos cuantos datos que tienes que saber si quieres llegar a la noche de premios preparada [o preparado] para rellenar la quiniela en condiciones.

Lo primero que seguro que te suena es que España tiene opciones de salir con premio. Tenemos cuatro nominados. Yo diría que contamos con dos opciones que tienen posibilidades reales de premio, una que tiene “alguna posibilidad” y otra muy complicada.

Está nominada Penélope Cruz como Mejor actriz protagonista por Madres paralelas y están nominados Alberto Mielgo y Leo Sánchez por el cortometraje de animación The windshield wiper (El limpiaparabrisas). No son los absolutos favoritos, pero si Jessica Chastain, nominada por Los ojos de Tammy Faye, o el cortometraje Robin Robin tropiezan a última hora, tendremos posibilidades de premio.

Más difícil está el Oscar a la Mejor partitura original, lo que conocemos comúnmente por la Banda Sonora, al que aspira el compositor español Alberto Iglesias. Es su cuarta nominación al Oscar, no se lo ha llevado nunca, pero en su categoría compite contra dos grandes favoritos de la temporada: Johnny Greenwood por El poder del perro y Hans Zimmer por Dune, ambos con serias opciones. Si nos lleváramos este Oscar sería toda una sorpresa.

Remotas son también las opciones de Javier Bardem. No porque no esté fantástico como Desi Arnaz en la película Being the Ricardos (Ser los Ricardo), sino porque Will Smith lo ha ganado todo como el padre de Venus y Serena Williams en El método Williams... y lo volverá a hacer con toda seguridad en la noche de los Oscar.

Las películas favoritas para ganar el Oscar

Más allá de las opciones españolas… hablemos de la carrera general. Hay tres películas que por hechuras y por su comportamiento durante la carrera de premios tienen serias opciones a hacerse con el Oscar a la Mejor película. Una de las dos principales es El poder del perro, de Jane Campion, una especie de western retorcido y silencioso protagonizado por Benedict Cumberbatch. Es una película que llega avalada por el BAFTA a la Mejor película, el Critics' Choice Award, el Globo de Oro al Mejor drama —valga eso lo que valga—, el premio del Sindicato de Directores para Jane Campion y el premio a la Mejor dirección en Venecia.

Si gana supondría un primer gran Oscar para Netflix, que lo ha venido acariciando en los últimos años. No lo consiguió con Roma, no lo consiguió con El irlandés, no lo consiguió con El juicio de los 7 de Chicago…

La directora Jane Campion acepta su premio en los Critics' Choice Awards

Pero ojo, porque podríamos tener Oscar para una plataforma y que no fuera Netflix, podría ser una plataforma con mucho menos predicamento pero no por ello con menos capacidad de influencia o poder inversor en contenidos. Podría ser Apple TV+. El actor sordo Troy Kotsur se está haciendo con todos los premios de la temporada (como actor de reparto) por su papel de cabeza de familia en CODA, una cinta dirigida por Sian Heder que salió con el Gran Premio del Jurado del Festival de Sundance y que fue pescada por Apple TV+, que la ha impulsado hasta los Oscar y la ha llevado a ganar el galardón del Sindicato de productores.

CODA es una película sobre una familia de pescadores, la mayoría sordos, en la que la hija mayor —Emilia Jones— hace de intérprete y de conexión con el mundo. Han ganado el mejor reparto en los premios del Sindicato de Actores y podrían dar la sorpresa, al estilo Green Book, con esta cinta inspirada en la francesa La familia Belier.

El reparto de 'CODA' acepta el premio al Mejor Reparto en la gala del Sindicato de Actores

La tercera opción es la que representaría plenamente al cine tradicional. Hablamos de Belfast, una película en blanco y negro del actor y director Kenneth Branagh, que relata su infancia en la capital de Irlanda del Norte. Es una especie de fábula familiar con el trasfondo de los enfrentamientos religiosos en el Ulster de los años 60. La película se ha hecho ya con el premio a la Mejor oelícula británica en los BAFTA y lo más probable es que su carrera se quede ahí. Todo depende de la resistencia de los miembros de la Academia a premiar a una plataforma.

Si quieren recompensar al cine tradicional también pueden optar por Dune, la adaptación al cine de la novela de ciencia-ficción de Frank Marshall llevada a cabo por Denis Villeneuve. Es verdad que es una película de plataforma —está en HBO Max— pero tuvo una carrera inicial en cines y el director peleó públicamente para defender su presencia en las pantallas frente al estreno directo online. En esta línea estaría también West Side Story, de Steven Spielberg.

Las claves de los Oscar 2022

De la ceremonia, ¿qué hay que saber? Que es la primera vez que habrá un trío de presentadoras —nadie ha sido presentador o presentadora oficial desde el año 2018— y que son Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

Los Oscar se proponen remontar el batacazo de audiencia que sufrieron en la edición pandemia de 2021 (aquella gala en Union Station con luz de día entrando por las ventanas) y han anunciado algunas caras que entregarán premio, como John Travolta, Uma Thurman, Anthony Hopkins o Daniel Kaluuya. Dicen los rumores que los productores quieren reunir sobre el escenario a protagonistas de escenas míticas del cine. Para ver qué pasa tendremos que esperar hasta la madrugada del 27 al 28.