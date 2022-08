¿Por qué los Oscar se ha disculpado con Sacheen Littlefeather 50 años después?

Más vale tarde que nunca. Eso ha debido pensar la actriz nativa americana Sacheen Littlefeather cuando ha recibido una disculpa por parte de la Academia de Hollywood por los agravios que sufrió tras rechazar un Oscar en nombre de Marlon Brando en protesta al trato que su pueblo recibía por parte de la industria cinematográfica.

En 1973, el actor Marlon Brandon fue reconocido con un Oscar por su interpretación en la película El Padrino. En lugar de acudir él a la gala, envió a Sacheen Littlefeather para que rechazase el premio en su nombre. En su discurso, Littlefeather explicó que Brandon no podía aceptar el galardón por "el trato a los indoamericanos por parte de la industria cinematográfica y en la televisión, además de los recientes acontecimientos en Wounded Knee".

Sacheen, que por aquel entonces tenía 26 años, hizo referencia a los altercados de Wounded Knee, que habían tenido lugar en Dakota del Sur ese mismo año, entre nativos americanos y agentes federales.

Aunque arrancó algún que otro aplauso, el discurso de Sacheen generó un buen número de abucheos por parte de los presentes en la ceremonia y tuvo que ser escoltada por los guardias de seguridad para poder salir del recinto. La propia actriz ha explicado posteriormente que esa noche algunas personas le hicieron el gesto ofensivo 'tomahawk chop' y que incluso John Wayne quiso agredirla tras sus palabras.

La disculpa de la Academia de Hollywood

Casi medio siglo después, la Academia de Hollywood ha emitido un comunicado firmado por su presidente, David Rubin, en el que se pide disculpas a Littlefeather. “El abuso que has soportado por tus declaraciones ha sido inmerecido e injustificado. La carga emocional que has tenido que sobrellevar y el precio que ha supuesto para tu carrera en nuestra industria es irreparable. Durante demasiado tiempo, el coraje que mostraste no ha sido reconocido. Por ello, ofrecemos nuestras más sinceras disculpas y nuestra sincera admiración", reza parte del texto.

Por su parte, Sacheen ha decidido tomárselo con humor, tal como ha declarado a The Hollywood Reporter: "Los indios somos gente muy paciente. ¡Tan solo han sido 50 años!", asegurando que no esperaba que esta disculpa llegase nunca.

En su intento de reconciliación, la institución ha invitado a la actriz a un evento en el Museo de la Academia que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre y que tratará de la representación de su pueblo en el mundo audiovisual. Por supuesto, Sacheen hablará del incidente ocurrido casi 50 años atrás para poder dar su versión de los hechos y todo lo ocurrido desde entonces.