Chris Rock no acepta las disculpas de Will Smith por la bofetada de los Oscar

La disputa iniciada en los Premios Oscar entre Will Smith y Chris Rock parece no tener fin. La bofetada sigue dando que hablar.

En la reciente disculpa pública, Will Smith aseguraba que su comportamiento "fue inaceptable" y que esperaba que volvieran a ser amigos, sin embargo, Chris Rock no parece muy dispuesto a aceptar estas disculpas. "Decepcionar a gente es mi trauma central", lamentaba el intérprete.

"Me he puesto en contacto con Chris y el mensaje que me ha llegado es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará", añadía antes de dirigirse al humorista: "Así que me disculpo contigo, Chris. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando estés listo para hablar".

Tras la publicación del vídeo, Chris Rock se encontraba en Atlanta con su gira de monólogos.

Allí lanzó varias indirectas al actor: "Todo el mundo está intentando ser una víctima. Si todos dicen ser una víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas". "Cualquiera que diga que las palabras duelen es porque nunca le han dado un puñetazo en la cara", agregó el humorista, que no tiene reparos a la hora de hacer referencia a los sucedido en sus show.

Además, el humorista comparó a Will Smith con Marion Suge Knight, jefe del sello discográfico Death Row Records y conocido por su violenta reputación. Es más, el productor ha sido condenado varias veces por violación, agresión y ahora mismo está en prisión debido a un atropello que causó la muerte a una persona. Chris Rock expresó: "Incluso a mí me golpeó 'Suge' Smith... Fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos...".

Una disputa que viene de largo

La pasada entrega de los Premios Oscar no fue la primera vez que Chris Rock se mofó de Will Smith y de su mujer Jada Pinkett Smith.

En los Oscars 2016, también llamados Oscars So White, la polémica estuvo centrada en las escasas nominaciones a actores negros. Como forma de protesta, ni Will Smith ni su mujer acudieron a la ceremonia, tratando de boicotear los premios de ese año.

Una circunstancia que Chris Rock aprovechó para su monólogo. "Que Jada boicotee los Oscar es como que yo boicotee las bragas de Rihanna. No me han invitado". También tuvo palabras para Smith. "Will no fue nominado por La verdad duele. Lo entiendo. Te enfadas. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón. Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West".

En esta ocasión, las bromas del humorista fueron aceptadas con cordialidad por la pareja, aunque ya aparecían tuits expresando su disconformidad con Chris Rock: "Will Smith tiene que darle un puñetazo en la cara a Chris Rock…. No tiene otra opción", decían algunos usuarios en las redes.

Will Smith espera recuperar su relación con Chris Rock, al que le unen años de amistad desde que grabaron juntos en el príncipe de Bel Air, sin embargo, parece que el asunto seguirá dando de qué hablar.