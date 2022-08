De qué va 'The Idea of You', el libro sobre Harry Styles cuya película protagonizará Anne Hathaway

Te interesa La divertida reacción de Harry Styles cuando le tiran unos nuggets de pollo en un concierto

Anne Hathaway tiene nueva película. La actriz de Los Miserables prepara la adaptación de The idea of you, la novela sobre Harry Styles publicada en 2017 y que todavía no ha sido traducida al español.

La noticia la ha adelantado Entertainment Weekly que recoge que la película se basa en la novela debut de Robinne Lee, coguionista de la cinta junto a Jennifer Westfeldt, y que estará dirigida por Michael Showalter (Los ojos de Tammy Faye). La película, de la que todavía no se conocen otros actores, se estrenará en Amazon Prime Video.

Portada de 'The idea of you', la novela sobre Harry Styles. // Amazon

De qué va 'The Idea of You' y qué papel interpreta Anne Hathaway

The Idea of You es una novela fanfiction sobre el exmiembro de One Direction.

Según publica EW, Hathaway interpreta en la película a Sophie, una madre separada de 40 años a la que su marido deja por una mujer más joven. Después de que este cancele un viaje con su hija de 15 años a Coachella, Sophie interviene para salvar el fin de semana de su hija, desafiando a las multitudes y al calor del desierto. Pronto conoce a Hayes Campbell, de 24 años (que sería Harry Styles Styles), el cantante principal de la banda de chicos más popular del planeta, August Moon (que sería One Direction), y su viaje de fin de semana se convierte en un torbellino, un romance que cambia la vida.

Pese a los posibles parecidos con la realidad, la autora del libro asegura que nunca fue una novela sobre Harry Styles. "Se suponía que era una historia sobre una mujer que se acerca a los 40 y reclama su sexualidad y se redescubre a sí misma, justo en el punto en que la sociedad tradicionalmente descarta a las mujeres como deseables, viables y completas", dijo la autora en una entrevista publicada en 2020 en Vogue.

Es justo la edad de Anne Hathaway, que este 12 de noviembre cumple 40 años, y una edad similar a la que tenía Robinne Lee (1974) cuando escribió el libro. "Ya no eres la sexy. No eres la novia. Ni siquiera eres la esposa sexy. Eres la madre", dijo la autora en la entrevista: "Me desmoralicé. Estaba enfadada y por eso lo incluí en el libro".

La película The Idea of You tiene director, actriz protagonista y plataforma, pero todavía no se conoce el resto del reparto ni la fecha de lanzamiento.