La divertida reacción de Harry Styles cuando le tiran unos nuggets de pollo en un concierto

EN SU 'LOVE ON TOUR'

Harry Styles continúa recorriendo todo el planeta con su Love On Tour, con el que en julio de 2023 pasará por España y cuyas entradas están a punto de ponerse a la venta.

El sábado 27 de agosto la cita era al otro lado del charlo, en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York. Y fue allí precisamente donde ocurrió algo para apuntar a su lista de anécdotas surrealistas.

En un momento del concierto, Harry notó que alguien estaba lanzándole algo al escenario. "Muy interesante, un enfoque muy interesante", empezó diciendo el cantante al ver lo que le habían tirado al escenario: ¿quién ha tirado los nuggets de pollo?

Ante la surrealista situación, muchos de los presentes instaron al cantante a que les diese un bocado. "No como pollo, lo siento. No como carne", dijo divertido, repitiendo la última frase en italiano.

Viendo el fervor de la gente por los nuggets de pollo, Harry arrojó una de las piezas del público diciendo divertido: "Aquí tenéis, podéis recuperar el nugget". A continuación, cogió la otra pieza y aseguro que estaba "frio y viejo".

"No os lo comáis", advirtió al público. "Ahora está en el suelo. No vayáis a buscarlo. Conseguiremos más pollo. No sufráis", continuó divertido.

Con esta gira, Harry Styles actuará nada más y nada menos que 15 días en el Madison Square Garden, uno de los estadios más icónicos del mundo. En otro de sus conciertos en este recinto, improvisó un "cumpleaños feliz" a su amigo James Corden, que cumplía 44 años.

"¡No puedo creer que hayas hecho esto H! Fue la mejor parte de mi cumpleaños. ¡Gracias a todos en Madison Square Garden por uniros", agradeció después el actor y presentador.