Qué tiene que ver 'Física o Química' en la elección de Guitarricadelafuente para 'La bola negra'

Guitarricadelafuente con Javier Ambrossi y Javier Calvo durante el rodaje de 'La bola negra' | Atresmedia

Cuando Los Javis llamaron a Guitarricadelafuente para participar en La bola negra no tenían todavía a su personaje. Sabían que querían al cantante en la película y, una vez les dijese sí, trabajarían en crear a Sebastián.

"La peli la escribimos para él", contaron en un encuentro con medios sobre el intérprete del Full Time Papi que ha ganado el premio Descubrimiento del Festival de Cine SCAD de Savannah por este debut cinematográfico.

Lo tenían claro por lo que muchos años antes le pasó a Javier Calvo en Física o Química. El director, que empezó como actor dando vida a Fer, se quedó sin oportunidades en el mundo de la actuación una vez se terminó la serie y, en cierto modo, tener al cantante de Benicàssim en la película es una forma de de denunciarlo.

"Nadie me volvió a contratar", cuenta en el reportaje de Variety sobre la película, que la revista define como La epopeya gay que podría dar el primer Oscar a la Mejor Película a Netflix y que ilustra una sesión de fotos de Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau.

"La gente suele contratar a estrellas heterosexuales porque no quieren arriesgar dinero, lo que me parece homófobo", apunta el director sobre la denuncia política que esconde la elección de este actor. "Queríamos dejar clara nuestra postura".

Podrían haber elegido a un actor debutante pero prefirieron al cantante porque "cantar una canción es contar una historia", contó Calvo en un encuentro previo a una proyección de la película. "Cuando decide cantar más bajito, mirar hacia dentro... Todas esa decisiones son decisiones interpretativas".

Una denuncia que ya hicieron en 'Paquita Salas'

De alguna manera esto no es nuevo para los seguidores de Los Javis y más en concreto de Paquita Salas. En el segundo capítulo de la primera temporada, cuando Paquita y Magüi buscan una nueva estrella para PS Management, aparece un videobook de Javier Calvo y ahí hacen también la denuncia.

"Este chiquito de Física o Química, nunca más el pobre... Hay que tener mucho cuidado con hacer de gay, la verdad. A nosotros nos encantan los gays pero... Si eres gay es complicado porque a veces te encasillan y luego tienes que hacer de ese papel", señalan en una conversación-denuncia.