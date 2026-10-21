El soneto de Lorca que aparece en 'La bola negra' y que inspiró 'La nieve' de Guitarricadelafuente

Guitarricadelafuente, en una escena de 'La bola negra' | Atresmedia Cine

La bola negra, la aclamada película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, recurre a la figura y la obra de Federico García Lorca para construir un guion de tres tiempos entrelazados. La trama de 1937 narra la historia ficticia de Sebastián (Guitarricadelafuente), un trompetista que se une al bando nacional por supervivencia, y Rafael Rodríguez Rapún (Miguel Bernardeau), personaje inspirado en el actor real de La Barraca.

En la película, Rafael conserva una carta que le escribió Lorca y que Sebastián lee sin entenderla del todo. Pero eso forma parte de la ficción. En la vida real, esa carta es realmente uno de los poemas de los Sonetos del amor oscuros, una colección de sonetos escritos por el poeta publicados de manera póstuma.

Carta en la ficción, soneto en la vida real

Esa carta ficticia es, en realidad, el poema El amor duerme en el pecho del poeta. "Tú nunca entenderás lo que te quiero / porque duermes en mí y estás dormido", dicen los dos primeros versos. Todo apunta a que, efectivamente, Lorca escribió este soneto inspirado en su relación con Rafael, que ejerció como secretario de La Barraca.

Lorca y Rafael mantuvieron una relación sentimental. Según recoge National Geographic, el poeta se enamoró rápidamente del joven izquierdista. Ambos mantuvieron "momentos de intimidad durante sus viajes en La Barraca", pero Rapún se consideraba heterosexual. Esto "causó desengaño y sufrimiento a Lorca", quien se inspiraría en este desamor para sus Sonetos del amor oscuro.

Supuestamente, ambos habrían mantenido correspondencia entre 1933 y 1934, pero no hay pruebas de ello. Los Javis imaginan que, efectivamente, el poema fue la última carta que escribió Lorca a Rafael.

Guitarricadelafuente se inspiró en este poema para componer 'La nieve'

Este poema le sirvió de inspiración a Guitarricadelafuente para componer La nieve, la canción original de La bola negra: "Llego a la nieve / Mira, qué tontería / Arden las turbias palabras que nunca prendí", dice la letra, la cual reproduce las "turbias palabras" escritas por Lorca en su poema.

"Quería que La nieve naciera del mismo lugar emocional que los personajes de la película", explica Guitarricadelafuente. "Me inspiré en la última carta de Federico García Lorca [El amor duerme en el pecho del poeta] y también en mi personaje, Sebastián. Pensé en todo aquello que nunca llegó a expresar. Tuve que habitar primero ese universo como actor para encontrar la inspiración necesaria para escribir la canción".

'El amor duerme en el pecho del poeta', soneto de Lorca

Tú nunca entenderás lo que te quiero

porque duermes en mí y estás dormido.

Yo te oculto llorando, perseguido

por una voz de penetrante acero.

-

Norma que agita igual carne y lucero

traspasa ya mi pecho dolorido

y las turbias palabras han mordido

las alas de tu espíritu severo.

-

Grupo de gente salta en los jardines

esperando tu cuerpo y mi agonía

en caballos de luz y verdes crines.

-

Pero sigue durmiendo, vida mía.

¡Oye mi sangre rota en los violines!

¡Mira que nos acechan todavía!