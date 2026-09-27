Todas las canciones de la banda sonora de 'La bola negra': de Guitarricadelafuente y Judeline a Raül Refree

Aunque La bola negra no es un musical, las canciones adquieren un papel protagonista en el segundo largometraje de Javier Ambrossi y Javier Calvo. A lo largo de sus 155 minutos, suenan canciones originales, temas instrumentales, composiciones contemporáneas, piezas de óperas y música tradicional.

La banda sonora original está compuesta y producida por Raül Refree e interpretada por él mismo junto a la Vienna Synchron Orchestra y numerosos músicos. El catalán cuenta con una larga experiencia como productor, pues ha trabajado con Rosalía, Sílvia Pérez Cruz, Niño de Elche o Guitarricadelafuente. Además, en 2023 fue el responsable de crear la música para La Mesías, serie de Los Javis.

A juzgar por los créditos de La bola negra, la película incorpora un total de 14 canciones que recopilamos a continuación.

'La nieve' - Guitaricadelafuente

Guitarricadelafuente no solo ejerce de actor, sino también de cantante. La nieve es la canción original de La bola negra, la cual está interpretada por el artista y creada por él mismo junto a Raül Refree (composición y producción) y Lucas Durán (letra).

"Me inspiré en mi personaje, Sebastián. Pensé en todo aquello que nunca llegó a expresar", explica el cantante. La letra también está inspirada en el poema El amor duerme en el pecho del poeta, que en la película ejerce como la última carta escrita por Lorca a Rafael Rodríguez Rapún, un actor de La Barraca al que da vida Miguel Bernadeau en La bola negra.

Estos versos pertenecen a los Sonetos del amor oscuro y, generalmente, se atribuyen a la relación amorosa de Lorca con Rapún. "Norma que agita igual carne y lucero / traspasa ya mi pecho dolorido / y las turbias palabras han mordido / las alas de tu espíritu severo", reza la segunda estrofa del soneto. "Llego a la nieve / Mira, qué tontería / Arden las turbias palabras que nunca prendí", dice la canción, reproduciendo "las turbias palabras" escritas por Lorca.

'Soldadito español' - Judeline y Raül Refree

La primera canción que suena en La bola negra es la hipnótica versión de Soldadito español interpretada por Judeline, cantante jerezana que también debuta como actriz con un pequeño papel en la película. Se trata de un pasodoble y marcha militar compuesto en 1927 por Jacinto Guerrero.

En esta reinterpretación, el orgullo patriótico se sustituye por una sensación de pérdida. La letra dice así: "Soldadito español / Soldadito valiente / El orgullo del sol / Es besarte la frente / La victoria fue tuya / Porque así lo esperaba / Cuando muerta de pena / A la virgen rezaba / Tu novia morena".

'Ginomai Andras' - Roza Eskenazi

En La bola negra suenan dos canciones interpretadas por la cantante griega Roza Eskenazi. Una de ellas es Ginomai Andras, tema de 1933 compuesto por Panagiotis Toundas cuyo título significa en español "Me hago un hombre".

'Polca de los desamparados' - Raül Refree

Se trata de una canción original de Raül Refree interpretada por él mismo y Sabela Caamaño.

'La hija de Juan Simón' - Angelillo

La hija de Juan Simón es una copla y milonga flamenca compuesta por Daniel Montorio junto a los letristas Concepción Camps y Mauricio Torres. El tema se popularizó por el cantaor madrileño Angelillo en la década de 1930.

'Giati Foumaro Kokaini' - Roza Eskenazi

Giati Foumaro Kokaini es la segunda canción de Roza Eskenazi que suena en La bola negra y su título significa "Por qué fumo cocaína" en español. Es un tema de los años 30 compuesto por Panagiotis Toundas.

'Seguiriya de los valientes' - María Terremoto y Raül Refree

La escena musical y de baile protagonizada por Carlos, personaje al que da vida el actor Milo Quifes, cuenta con una seguiriya —palo del flamenco— interpretada por la cantaora jerezana María Terremoto junto a la música original de Raül Refree. La letra tradicional dice así: "Si algún día yo a ti te llamara / y tú no vinieras, / la muerte amarga, compañerita mía, / yo la apeteciera".

'Hello' - Martin Solveig y Dragonette

En La bola negra también aparecen canciones contemporáneas en la trama de 2017, protagonizada por Alberto (Carlos González) y su madre Teresa (Lola Dueñas). Uno de esos temas es Hello, un éxito de 2010 del productor francés Martin Solveig y la banda canadiense Dragonette.

'Las tardes del Ritz' - Penélope Cruz y "La Banda de Nené"

Nené, la cupletista a la que da vida Penélope Cruz, protagoniza dos escenas musicales interpretadas por la propia actriz y su banda ficticia. La primera es Las tardes del Ritz, un tema compuesto por Genaro Monreal Lacosta y Álvaro Retana Ramírez. El transformista Edmond de Bries presentó la canción en 1920 en el Teatro Fuencarral en Madrid. La versión de los años 50 interpretada por Lilián de Celis, actriz y cantante española de cuplé, sirvió para popularizar el tema.

'Batallón de modistillas' - Penélope Cruz y "La Banda de Nené"

La otra canción interpretada por Nené es Batallón de modistillas, compuesta por Gaspar de Aquino y Álvaro Retana. La cupletista Fernández de Córdoba "Marietina" presentó el tema en 1912 en Madrid, mientras Lilián de Celis lo versionó en los años 50.

'Tubthumping' - Chumbawamba

Otra canción contemporánea es Tubthumping, tema de 1997 de la banda de rock británica Chumbawamba.

'Las castigadoras, schotis' - Orquesta Betoré

La Orquesta Betoré, formación de música tradicional española de principios del siglo XX, suena en La bola negra con su interpretación de Las castigadoras, schotis, un chotis con música de Francisco Alonso y letra de Francisco Lozano y Joaquín Mariño.

'Mi querer es como el hierro' - Manuel de Falla

Mi querer es como el hierro pertenece a la ópera La vida breve, compuesta por el reconocido gaditano Manuel de Falla con texto de Carlos Fernández Shaw. El tema que suena en la película está interpretado por Rafael Frühbeck de Burgos, Inés Rivadeneyra, José María Higuero y Orféon Donostiarra.

'Danza (Acto II) de la ópera La vida breve' - Manuel de Falla

La bola negra también incorpora este tema de la misma ópera de Manuel de Falla, que se estrenó por primera vez en francés en 1913. Esta canción está interpretada por la Orquesta Sinfónica de Austurias y Maximiano Valdes.