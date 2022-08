Joaquín Padilla se cuela cada día en tu televisor a la hora de comer. Es el cantante de La Ruleta de la Suerte, el programa presentado por Jorge Fernández y al que el compositor y productor de 46 años le pone la banda sonora.

Lo hace desde 2012. El pasado marzo cumplió una década en el concurso.

Cantante de Iguana Tango

Cuando llegó al plató de Antena 3, Joaquín Padilla ya tenía una consolidada carrera musical.

Con solo nueve años comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio Municipal de Madrid, donde aprendió a tocar el acordeón y dio sus primeras clases de solfeo. A los 16 años descubrió su gran pasión, la música rock y el heavy metal, y con 18 montó su grupo de música.

Al cumplir la mayoría de edad, el cantante, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, formó la banda Silver Shadow, después conocido como Iguana Tango, de la que es voz principal y compositor.

Iguana Tango llegó a colaborar con músicos como José Manuel de Seguridad Social, grabó un total de siete discos y cosechó éxitos tan conocidos como Volverás. No obstante, en 2014, y después de dos décadas al frente, Joaquín Padilla decidió dejarla para continuar con otros proyectos profesionales. El grupo no se disolvió.

“Veinte años en una banda es mucho tiempo, de sueño de ilusiones, de subidas, de bajadas. En ese momento necesitaba parar. Tenía otros proyectos, otras inquietudes, pero el resto de miembros querían seguir así que decidí echarme a un lado. Viví momentos inolvidables con los chicos. Tuvimos un disco de oro y siete números uno, centenares de conciertos... Pero todo tiene un final”, confesó el artista de 46 años en Más de Tele.

La trayectoria musical de Joaquín Padilla

Su salida de Iguana Tango dio paso a un cambio en la carrera de Joaquín Padilla. Después empezó a hacer colaboraciones y compuso canciones para otros artistas como Juan Peña.

Entre sus proyectos profesionales destacan la ópera rock basada en la obra de Edgar Allan Poe, Legado de una tragedia; la fundación de una productora llamada Franja Musical y la creación de la banda Whiskey Viejo, un proyecto formado por cinco profesionales de la música que nació con el objetivo de grabar un disco de rock clásico.

El madrileño publicó el libro De cantante a cantante en 2008, en el que muestra técnicas, secretos, trucos e incluso anécdotas sobre la vida como cantante. Y en 2019 publicó su primera novela La Historia de El Secreto de los Templarios, en la que amplia la historia contada en el disco El Secreto de los Templarios. En el libro aparecen numerosas escenas que no están en el disco, incluso personajes que fueron apartados de la versión musical.

La historia de Joaquín Padilla y su pareja Chus Herranz

A nivel personal, Joaquín mantiene unarelación con la cantante, bailarina y actriz Chus Herranz. con quien empezó su historia de amor en 2014.

La pareja lo contó en una entrevista en ¡Hola!. Vivían muy cerca, en el madrileño barrio de San Blas, pero nunca se habían cruzado. Lo hicieron en un escenario congeniaron en todos los sentidos.

"Cuando Joaquín y yo nos conocimos, sentí que era una persona familiar para mí, aparte de toda la información de vivir toda la vida a dos calles, de que profesionalmente nos fuéramos pisando los talones prácticamente hemos ido toda la vida de manera paralela hasta que nuestros caminos se cruzaron y de ahí viene lo de "entrelazados". Los dos tuvimos esa sensación de familiaridad de te conozco, te reconozco, ya te conocía y tenemos esa certeza, es muy fuerte. Es metafísico pero es que es real, es verdad. ¡Es una cosa brutal!", contó Chus en la revista con motivo del lanzamiento del disco Entrelazados (2022).

Para el cantante fue algo así como un flechazo: "Yo no creía en el amor romántico para toda la vida, sí creía en el amor incondicional por tus sueños o tu profesión, el otro lo veía como algo imposible. Hasta que apareció Chus y ahora veo la vida de otra manera. En mi caso no dejé a creer, sino que comencé a creer. En el resto de aspectos que no son románticos, nunca, porque el amor lo mueve todo, cuando haces lo que sea con cariño, sale de otra manera".

Al hablar de su pareja, Padilla es todo halagos: "Chus es para mí una de las mejores cantantes femeninas que he conocido en mi vida (...). Hicimos una gira juntos en la que cantábamos varias canciones a dúo y se creaba una magia en el escenario que pocas veces surgen, que traspasaba. Nuestras voces empastan muy bien, somos cantantes de carácter, de raza… Mucha gente se acercaba después de los shows a comentárnoslo y nos decidimos a hacer un proyecto juntos, nuevo, con temas propios”.