Quién es Dama Centella y todas las pistas que se saben de la máscara digital de 'Mask Singer'

El programa Tras la pista de Dama Centella ha sido una de las grandes novedades de esta segunda edición de Mask Singer. Tras la emisión de cada programa en televisión, los seguidores podían seguir jugando a ser investigadores intentando descubrir la identidad de Dama Centella, la máscara digital.

Las redes sociales también han sido clave para mostrar contenido exclusivo sobre esta máscara y todas las pistas de Dama Centella.

Pistas de Dama Centella

Primera pista

"Soy una ciberwoman multitarea y mi súper poder es la velocidad, hago de todo en tiempo récord. Visto una armadura blanca que me defiende de todos los trolls y virus del mundo. Soy virtualmente perfecta y sin photoshop. Soy fantástica y talentosa".

También aseguró que sus mejores viajes son en coche y sin compañía, ya que le gusta disfrutar de la música en soledad.

Segunda pista

En el segundo programa, Dama Centella desveló más pistas de su identidad. "La imagen siempre es importante y, con tanto trabajo, una nunca sabe cómo acabará el día. Así que procuro empezarlo impoluta y, con tanto metal, me lleva mi tiempo".

"Mi planeta tiene muchos obstáculos y saber sobrevivir y salvar el mundo requiere estar fuerte. Por eso, desayuno mis píldoras mágicas. Esta es un zumo. Esta una tostada con mermelada. Y esta, un café bien cargado. Y tengo un secreto, mi capa mágica. Me da super poderes para un día duro".

Tercera pista

En el tercer programa, la máscara virtual contó más pistas: "A menudo bajo a mezclarme con los humanos en la naturaleza. Acostumbrada al silencio espacial y al ruido de los platillos volantes, en la tierra no hay nada que más me relaje que el sonido del campo".

"También soy una apasionada del mar, de la brisa y del azul relajante".

"Las centellas también somos seres sociables y nos gusta alternar. Como en mi planeta solo me alimento de cápsulas, disfrutar de una buena comida entre amigos es vital para mí. Y, aunque soy un amor, a veces soy el terror de los camareros".

Cuarta pista

Dama Centella desveló que en su casa no pueden faltar velas aromáticas, que las manualidades es lo peor que se le da hacer, que el pecho es la parte favorita de su cuerpo ya que de pequeña tenía un trauma. Además, también confesó que el mensaje que dejaría dentro de una botella sería: "Naces solo y mueres solo".

Quinta pista

La máscara virtual aseguró que no es mucho de joyas, no le van los diamantes ni los zafiros pero tiene una, pues tiene decenas.

Dama Centella desveló que"Me encanta atrezarme para cada cosa que hago y bailar no es una excepción. Aunque parezca que mi cuerpo es rígido, me muevo como una gacela. Me conozco un montón de coreografías y si no me las sé, me las invento".Esta máscara confesó que compartió ducha y vestuario con Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo.Dama Centella contó algo que no le gusta nada y algo que le encanta. "La bici nunca ha sido lo mío. Ni me gusta ni me divierte hacer ejercicio de cardio. Yo soy más de bailoteo, ponme una buena canción y soy la reina de la pista".

La última pista que ha dado Dama Centella antes de la final ha sido una canción que no para de escuchar y es Viaje con nosotros de la Orquesta Mondragón, la máscara virtual contó que es la banda sonora de su vida porque le recuerda a cuando la cantaba con su padre.

También aseguraba ser muy sensible a pesar de llevar una armadura de metal. Y ha contado que tan pronto se pone la lencería más glamurosa como unos trapos de andar por casa.

¿Qué famoso se esconderá bajo la máscara virtual de Dama Centella?

Algunas actuaciones de Dama Centella

Así fue la primera actuación de Dama Centella en el programa.

Así han sido otras actuaciones de la máscara virtual.