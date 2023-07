¿Quién ha ganado 'Tu cara me suena 10'? Conoce al ganador de la edición

El talent show más visto de la televisión ha emitido este viernes su gala 16 para proclamar al ganador de su décima edición.

Los cantantes Andrea Guasch, Merche, Miriam Rodríguez, Jadel y Alfred García han sido los cinco finalistas de una temporada que ha estado muy reñida hasta el final.

Finalmente, fue la gallega exconcursante de Operación Triunfo, Miriam Rodríguez, quien se hizo con el galardón en una emocionante representación de la canción Always remember us this way, que Lady Gaga interpreta en la película Ha nacido una estrella, que coronó una ristra de perfectas actuaciones de la artista en cada gala.

La apuesta intimista de la cantante ha conquistado el corazón de todos con un emocionante tema cantado al piano que ha servido de colofón a un recorrido espectacular: la gallega se impuso como la primera finalista después de quedar en la parte más alta de la clasificación durante la primera semifinal con 281 puntos. El resto de finalistas logró su puesto en la segunda semifinal.

Pero ha sido muy difícil entregar el trofeo. Miriam se ha hecho con el galardón en una gala ajustadísima, con solo un punto de diferencia respecto a la subcampeona, Andrea Guasch.

Una final histórica para un programa histórico. El podio final ha sido compartido por tres mujeres, con Merche en el tercer puesto de la clasificación general. Se trata del primero completamente femenino en la historia del programa.

En el resto de puestos, Jadel ha ocupado el puesto cuatro y Alfred García, ha finalizado la edición como quinto.