¿Quién ha ganado la gala 15 de 'Tu cara me suena 10'? El ganador de la segunda semifinal

El jurado de 'Tu cara me suena 10'. | Antena 3

Andrea Guasch fue la triunfadora de la segunda semifinal de Tu cara me suena 10. La cantante y actriz arrasó con su imitación de The Bangles y consiguió el 12 de los cuatro miembros del jurado y el 11 del público. Sumó un total de 23 puntos que le dieron la primera posición de la noche.

"Creo que es la canción que más he cantado durante mi infancia", le dijo a Manel Fuentes sobre Eternal Flame, la balada de 1989 que interpretó en el programa.

"Tienes un control en cada parte... Cuando tienes que subir, cuando tienes que ser fina... No era nada fácil esta imitación y realmente las has bordado. La has clavado", le dijo Carlos Latre después de verla sobre el escenario.

La cantante y actriz de 33 años recibió aplausos de todos los miembros del jurado. "Para mí eres ganadora de Tu Cara me suena", le dijo Chenoa, para la que interpretar un hit como Eternal Flame es un riesgo. "La gente lo tiene muy metido en la cabeza. Hagas lo que hagas está en la mente de todo el mundo. El vibrato rápido, el picar para arriba, que es una voz muy fina y muy complicada de poder afinar...".

Lolita también celebró su interpretación aunque lo hizo sin tecnicismos. "Yo lo único que te puedo decir es que no he visto a Andrea por ninguna parte. Eso es lo que me emociona de ti. Se te tendría que poner un 12 continuamente", apuntó la cantante.

Al final se llevó el 12 de todos los de la mesa y el pase a la final. "Es que eres una chica de 12. En todas las actuaciones te podríamos haber puesto un 12 y aún no estás en la final. Mi 12, y los de mis compañeros, es para decir que queremos que seas finalista de Tu cara me suena", confesó Àngel Llàcer.

Así se quedó la clasificación de 'Tu cara me suena 10'

Andrea Guasch conquistó la gala 15 de Tu cara me suena y dio los 3.000 euros del premio a la Fundación Pequeño Deseo. Los 23 puntos se sumaron al marcador general colocándola primera del ranking. Hay que excluir a Miriam Rodríguezde la lista ya que, al ser la primera finalista de Tu cara me suena 10, no sumó puntos en esta segunda semifinal.

Andrea Guasch - 296 puntos

- 296 puntos Jadel - 294 puntos

- 294 puntos Merche - 272 puntos

- 272 puntos Alfred García - 268 puntos

- 268 puntos Anne Igartiburu

Josie

Susi Caramelo

Agustín Jiménez - 154 puntos

Los cuatro primeros clasificados son los otros finalistas de Tu cara me suena 10, los concursantes que se suman a Miriam Rodríguez para competir en el último programa.

La gala 15 dejó también el nombre del concursante de la edición que ha quedado último. Es Agustín Jiménez, que sumó 154 puntos en total. Lo que no se conoce es quién ocupa la 6ª, la 7ª y la 8ª posición, para descubrirlo habrá que esperar a la final. Será entonces cuando descubramos los puntos que ha sumado Anne Igartiburu, Josie y Susi Caramelo durante el programa.