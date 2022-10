¿Quién es Marta Soto? Así es la cantante de Punta Umbría apadrinada por Alejandro Sanz y Pablo Alborán

Marta Soto es una de las voces más especiales del panorama musical actual. La cantante onubense de 25 años, concursante del programa Dúos increíbles, llegó a nuestras vidas gracias a El Hormiguero que la puso en el mapa en 2016.

Ese año, en la primera entrega de la sección que presentaba Emilio Aragón y que tenía por título Covers, Soto fue elegida para versionar Libre, la mítica canción de Niño Bravo. Meses antes, la cantante y compositora había ocupado el escenario del programa de Pablo Motos por recomendación de Alejandro Sanz que la llevó para interpretar A que no me dejas, un tema compuesto por el de Moratalaz que en voz de esta artista emergente había conseguido emocionarle.

Sus inicios en redes sociales

Marta Soto procede de una familia en la que la música ha jugado un papel fundamental, pero fue su padre el que de verdad despertó esa pasión en ella. “Mi abuela siempre ha cantado y mi padre y mis tíos han sacado muchas agrupaciones de carnaval, además mi padre es autor y ha compuesto sevillanas y temas flamencos”, explicó la cantante a la web local huelvabuenasnoticias.com.

En 2013, con solo 17 años, Soto comenzó a publicar versiones de canciones famosas a través de SoundCloud —una plataforma de música en streaming abierta para creadores y oyentes—, pero por la baja difusión decidió cambiar a YouTube al año siguiente. Las versiones de Pedacitos de ti, de Antonio Orozco (más de 6.800.000 reproducciones); Saltan chispas, de Rozalén (más de 344.000 reproducciones); Por fin, de Pablo Alborán (más de 877.000 reproducciones); Tan Solo tú, de Manuel Carrasco (más de 734.000 reproducciones); Sin saber por qué, de Vanesa Martín (más de 1.100.000 reproducciones) y la ya mencionada A que no me dejas, de Alejandro Sanz (más de 2.400.000 reproducciones) se hicieron virales y llegaron además a los propios artistas que no tardaron en dar a conocer el talento de esta chica en redes sociales.

Rodeada de los mejores

“Han sido muchos momentos especiales, únicos... Es difícil escoger tan solo uno... Se me vienen a la cabeza varios, la vez en la que Alejandro Sanz me invitó a cantar a El Hormiguero, posteriormente el haber podido cantar con él, darle el abrazo que tenía pendiente... También cuando Pablo Alborán me invitó a telonearle en Londres, en el mismísimo Royal Albert Hall... Cantar con Rozalén en Sevilla... Con Pablo López en el templo del carnaval, en El Falla. No sé. Han sido muchos momentos y ahora al escribirlos, no he podido evitar emocionarme. Agradecida de por vida. Maestros todos”, confesaba en una entrevista en Huelva Información.

Marta Soto puede presumir de haberse subido al escenario a cantar con casi todos ellos, a los que considera sus padrinos y sus maestros en esto de la música.

Tras el éxito de esas versiones, la artista de Punta Umbría se atrevió con canciones propias y lanzó Míranos, Por si regresas, Podrás contar conmigo —junto a Miriam Rodríguez, de OT 2017—, Me contradigo o Un sueño compartido, que fue la canción oficial de la Selección femenina de baloncesto en el Mundial de 2018.

Unos meses más tarde publicó su primer álbum de estudio Míranos, en el que contaba con la colaboración de uno de sus compañeros incondicionales, Blas Cantó. Más tarde también colaboró con el grupo murciano Funambulista y con la banda de rock Despistaos.

Este 2022, Marta Soto ha publicado nuevo disco Todo lo que tengo, que ha presentado con una gira de conciertos por toda España.

Orgullosa de su tierra, orgullosa de su sexualidad

Muy unida a su tierra, Huelva — “haber nacido y vivido aquí es el mayor regalo que me dieron mis padres”—, y a su familia, Marta Soto presume especialmente de la relación que tiene con su hermano Nico, una de las personas fundamentales en su vida.

Del estado de su corazón poco se sabe, aunque se declara fan de sentirse enamorada y especialmente orgullosa de su condición sexual. "Lo mejor que me ha pasado en la vida es que me gusten las mujeres. Sí, lo digo", escribió en Twitter el pasado enero.

Además, en Instagram celebraba el Día del Orgullo pidiendo que "el corazón siga latiendo al compás de la libertad y la piel siga siendo el faro, la guía y el estandarte".