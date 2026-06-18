Quiénes son los invitados hoy de 'Pasapalabra': Jorge Lucas, Lucía Jiménez, Julián Villagrán y Marta Belenguer

Roberto Leal se rodea de nuevos invitados en Pasapalabra , donde cuatro famosos acompañarán a los concursantes hasta el 22 de junio.

Pasapalabra no sería lo mismo sin los famosos que ocupan los asientos laterales del equipo azul y el equipo naranja. Durante la primera parte del concurso, los dos participantes tienen que acumular puntos con la ayuda de dos invitados de lujo que intentan hacerlo lo menos posible en cada prueba.

A continuación, presentamos a los cuatro invitados de Pasapalabra para los días 18, 19 y 22 de junio. Como curiosidad, los cuatro son actores:

Jorge Lucas

Jorge Lucas | Jose Ignacio Viseras / GTRES

En el equipo azul está Jorge Lucas, actor madrileño que nació en 1972. Estudió Arte Dramático e impartió clases de canto y de danza musical. Durante su trayectoria ha trabajado en numerosas series de televisión, tales como Canguros (1994), ¡Ay, Señor Señor! (1994) o Manos a la Obra (1998). También cuenta con experiencia en cine y teatro, aparte de ser un invitado recurrente de Pasapalabra.

Lucía Jiménez

Lucía Jiménez | Jose Ignacio Viseras / GTRES

También en el equipo azul está Lucía Jiménez, actriz y cantante segoviana de 47 años. Su carrera se ha centrado en la interpretación, aunque en 2003 colaboró con Maldita Nerea en la canción Te hablaré. En la gran pantalla debutó en 1996 con la película La buena vida de David Trueba, mientras su último papel en el cine tuvo lugar en 2018 con el mismo director en Casi 40. Por su parte, ha trabajado en numerosas series de televisión, tales como Apaches (2018), Amar es para siempre (2019-2020) o Ángela (2024). Recientemente debutó como directora con el cortometraje El trono (2024). Además, fue concursante de Tu cara me suena 6 y quedó la séptima clasificada.

Julián Villagrán

Julián Villagrán | Jose Ignacio Viseras / GTRES

En el equipo naranja está Julián Villagrán, actor de 53 años nacido en Trebujena (Cádiz) que ahora debuta como invitado de Pasapalabra. En 2012 ganó un premio Goya a Mejor actor de reparto por Grupo 7, película dirigida por Alberto Rodríguez. Aparte, destacan sus papeles en AzulOscuroCasiNegro (2006), ¿Quién mató a Bambi? (2013), Quién te cantará (2018), Mamá o papá (2021) u Operación Camarón (2021). También ha actuado en teatro y series de televisión.

Marta Belenguer

Marta Belenguer | Sergio R Moreno / GTRES

También en el equipo naranja está Marta Belenguer, actriz valenciana de 56 años. Comenzó en la industria audiovisual en los años 90, y desde entonces ha ido enlazando proyectos en teatro y en la pantalla. Uno de sus papeles más conocidos lo interpretó en Aquí no hay quien viva en 2004-2005, aunque también destacan sus trabajos en las series Impares (2010) y Bajo sospecha (2016) o en películas como Camera Café: la película (2022).