Rosalía dedica 'La Yugular' a Loli Bahia en su segundo concierto en Nueva York: "Sé que le gusta mucho"

Rosalía, durante el concierto de LUX TOUR en Boston (EEUU) | Agencia EFE

UN MOMENTO MUY ESPECIAL

"Me gustaría dedicar la siguiente canción a alguien que sé que le gusta mucho", dijo Rosalía antes de cantar La Yugular en su segunda noche en Nueva York.

La cantante catalana volvió este miércoles al Madison Square Garden y quiso hacer este concierto aún más mágico que el anterior. "Especial esta noche para ti, Loli", apuntó la intérprete dirigiéndose a la modelo Loli Bahia, con quien mantiene una relación desde finales de 2025.

La parte final del tema, pista 11 de su disco LUX, es la parte favorita de la modelo, contó Rosalía al dar paso a la canción que cuenta la historia de Rabia al- Adawiyya, una mujer venerada en la cultura árabe.

"Solía hablar y la gente escribía lo que decía, y al parecer hablaba mucho sobre la idea de amar a Dios por Dios mismo, no para obtener una recompensa, no para hacer algo por miedo", explicó en una entrevista anterior al lanzamiento del disco.

Loli Bahia acompaña estos días a Rosalía en Nueva York y las imágenes de ambas no dejan de circular en redes. La cantante y la modelo no ocultan su relación aunque la segunda se muestra mucho más tímida en público y es Rosalía quien no duda en darle el papel protagonista ante los paparazzi igual que hizo sobre el escenario.

La modelo francesa de 23 años también se mostró en un segundo plano durante el concierto aunque al escuchar la dedicatoria de Rosalía no dudó en alzar las manos y aplaudir como se ve en este vídeo compartido en Instagram.

El vídeo y la letra de 'La Yugular'

¿Cuántas peleas recuerdan

Las líneas de mis manos?

¿Cuántas historias caben

Metidas en 21 gramos?

Tú que estas lejos

Y a la vez más cerca

Tú que estas lejos

Y a la vez más cerca

Que mi propia vena yugular

من أجلك أدمر السماء، من أجلك أهدم الجحیم، فلا وعود ولا وعید

Mira yo no tengo tiempo

Para odiar a lucifer

Estoy demasiado ocupada

Amándote a ti Undibel

Mi corazón

Que siempre está en una carrera

Estoy cortando las flores

Antes de que sea primavera

Donde atan los caballos

Los míos bien amarrados

La sangre y la suerte

Aquí me han arrastrado

Tu amor es una avalancha

Cae por su propio peso al existir

Ayer, hoy y mañana

La nieve en la que me quiero hundir

من أجلك أدمّر السماء، من أجلك أهدم الجحیم، فلا وعود ولا وعید

Yo quepo en el mundo

Y el mundo cabe en mí

Yo ocupo el mundo

Y el mundo me ocupa a mí

Yo quepo en un haiku

Y un haiku ocupa un país

Un país cabe en una astilla

Una astilla ocupa la galaxia entera

La galaxia entera cabe en una gota de saliva

Una gota de saliva ocupa la 5a avenida

La 5a avenida cabe en un piercing

Un piercing ocupa una pirámide

Y una pirámide cabe en un vaso de leche

Y un vaso de leche ocupa un ejército

Y un ejército cabe metido en una pelota de golf

Y una pelota de golf ocupa el Titanic

El Titanic cabe en un pintalabios

Un pintalabios ocupa el cielo

El cielo es la espina

Una espina ocupa un continente

Y un continente no cabe en Él

Pero Él cabe en mi pecho

Y mi pecho ocupa su amor

Y en su amor me quiero perder

7 heavens

Big deal

I wanna see the 8th heaven

10th heaven

Thousandth heaven

You know, it's like

Break on through the other side

It's just like going through one door

One door isn't enough

A million doors aren't enough