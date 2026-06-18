Rosalía dedica 'La Yugular' a Loli Bahia en su segundo concierto en Nueva York: "Sé que le gusta mucho"
Rosalía puso el foco en Loli Bahia en su segunda noche en Nueva York. La cantante catalana le dedicó a la modelo francesa la canción La Yugular. "Especial esta noche para ti, Loli", dijo la cantante al introducir la pista 11 de su disco LUX que cuenta la historia de Rabia al- Adawiyya, una mujer venerada en la cultura árabe que defendía la idea de amar a Dios por Dios mismo y no por la recompensa.
Loli Bahia acompaña a Rosalía durante sus conciertos en Nueva York
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"Me gustaría dedicar la siguiente canción a alguien que sé que le gusta mucho", dijo Rosalía antes de cantar La Yugular en su segunda noche en Nueva York.
La cantante catalana volvió este miércoles al Madison Square Garden y quiso hacer este concierto aún más mágico que el anterior. "Especial esta noche para ti, Loli", apuntó la intérprete dirigiéndose a la modelo Loli Bahia, con quien mantiene una relación desde finales de 2025.
La parte final del tema, pista 11 de su disco LUX, es la parte favorita de la modelo, contó Rosalía al dar paso a la canción que cuenta la historia de Rabia al- Adawiyya, una mujer venerada en la cultura árabe.
"Solía hablar y la gente escribía lo que decía, y al parecer hablaba mucho sobre la idea de amar a Dios por Dios mismo, no para obtener una recompensa, no para hacer algo por miedo", explicó en una entrevista anterior al lanzamiento del disco.
Loli Bahia acompaña estos días a Rosalía en Nueva York y las imágenes de ambas no dejan de circular en redes. La cantante y la modelo no ocultan su relación aunque la segunda se muestra mucho más tímida en público y es Rosalía quien no duda en darle el papel protagonista ante los paparazzi igual que hizo sobre el escenario.
La modelo francesa de 23 años también se mostró en un segundo plano durante el concierto aunque al escuchar la dedicatoria de Rosalía no dudó en alzar las manos y aplaudir como se ve en este vídeo compartido en Instagram.
El vídeo y la letra de 'La Yugular'
¿Cuántas peleas recuerdan
Las líneas de mis manos?
¿Cuántas historias caben
Metidas en 21 gramos?
Tú que estas lejos
Y a la vez más cerca
Tú que estas lejos
Y a la vez más cerca
Que mi propia vena yugular
من أجلك أدمر السماء، من أجلك أهدم الجحیم، فلا وعود ولا وعید
Mira yo no tengo tiempo
Para odiar a lucifer
Estoy demasiado ocupada
Amándote a ti Undibel
Mi corazón
Que siempre está en una carrera
Estoy cortando las flores
Antes de que sea primavera
Donde atan los caballos
Los míos bien amarrados
La sangre y la suerte
Aquí me han arrastrado
Tu amor es una avalancha
Cae por su propio peso al existir
Ayer, hoy y mañana
La nieve en la que me quiero hundir
من أجلك أدمّر السماء، من أجلك أهدم الجحیم، فلا وعود ولا وعید
Yo quepo en el mundo
Y el mundo cabe en mí
Yo ocupo el mundo
Y el mundo me ocupa a mí
Yo quepo en un haiku
Y un haiku ocupa un país
Un país cabe en una astilla
Una astilla ocupa la galaxia entera
La galaxia entera cabe en una gota de saliva
Una gota de saliva ocupa la 5a avenida
La 5a avenida cabe en un piercing
Un piercing ocupa una pirámide
Y una pirámide cabe en un vaso de leche
Y un vaso de leche ocupa un ejército
Y un ejército cabe metido en una pelota de golf
Y una pelota de golf ocupa el Titanic
El Titanic cabe en un pintalabios
Un pintalabios ocupa el cielo
El cielo es la espina
Una espina ocupa un continente
Y un continente no cabe en Él
Pero Él cabe en mi pecho
Y mi pecho ocupa su amor
Y en su amor me quiero perder
7 heavens
Big deal
I wanna see the 8th heaven
10th heaven
Thousandth heaven
You know, it's like
Break on through the other side
It's just like going through one door
One door isn't enough
A million doors aren't enough