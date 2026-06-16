Tom Holland y Zendaya confirman que se han casado

La relación entre los actores Tom Holland y Zendaya es una de las más seguidas de todo el espectro cinematográfico por sus fans. Un noviazgo que comenzó en el año 2016 durante el rodaje de la película Spider-Man: Homecoming y cuyos rumores de boda empezaron a sonar desde principios de año.

La pareja siempre se ha caracterizado por intentar mantener la privacidad, priorizando su faceta profesional ante los medios de comunicación. Sin embargo, ha sido el propio Tom Holland quien ha confirmado, durante una entrevista con la revista Esquire, que se ha casado con Zendaya, aunque de una manera realmente críptica.

Una respuesta concedida a Henry Wong, editor de cultura de la publicación, quien ha preguntado al actor acerca de las imágenes generadas con IA en las que se le veía celebrando con champán su matrimonio. Unas supuestas fotografías por las Tom Holland tuvo que dar explicaciones a su abuela, quien pensaba que no había sido invitada a la celebración. A pesar de todo, tal y como indica el protagonista, esa circunstancia solo se dio con ella, ya que el resto de familiares "estaban allí".

Una forma muy particular su paso por el altar y sobre la que no ha querido profundizar a lo largo de la entrevista.

El actor también ha explicado cómo siente la conexión que le une a su ya esposa, poniendo en valor la complicidad que implica compartir profesión. "Nuestro trabajo puede presentar situaciones muy estresantes y es realmente gratificante contar con una relación sólida que perdure en el tiempo (...) Podemos apoyarnos mutuamente de maneras que solo nosotros podemos, porque solo nosotros entendemos realmente lo que significa vivir esta vida, y creo que eso es un gran privilegio", ha explicado.