Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Secun de la Rosa, María Esteve, Alejo Stivel y Alicia Borrachero

Pasapalabra renueva sus invitados con cuatro rostros muy conocidos de la interpretación y la música. Secun de la Rosa, María Esteve, Alejo Stivel y Alicia Borrachero se sentarán en el plató para ayudar a los concursantes en la búsqueda del bote.

Roberto Leal recibe a los nuevos invitados de Pasapalabra. Cuatro rostros bien conocidos por el público, que llegan dispuestos a pasarlo bien y jugar en equipo para que los concursantes sumen las mayores puntuaciones del concurso. Cuatro perfiles muy distintos que, sin duda, ayudarán con todos sus conocimientos de cara a la prueba final.

Secun de la Rosa

El actor, director y guionista es uno de los más reconocibles de la comedia televisiva y teatral de las últimas décadas, sobre todo a través de su participación en la serie Aída, aunque su carrera va mucho más allá de la pequeña pantalla. A lo largo de su carrera, películas como Días de fútbol, Las brujas de Zugarramurdi o El bar, han aupado a Secun de la Rosa a ser uno de los intérpretes favoritos del género en España, aunque también se ha labrado una gran reputación como director con obras como su debut The Cover.

María Esteve

La vida de María Esteve siempre ha estado ligada al mundo del espectáculo al ser hija de dos grandes nombres de la cultura española: Pepa Flores, Marisol, y el bailarín Antonio Gades, con lo que no es de extrañar que haya seguido su faceta artística. Películas como El otro lado de la cama, Días de fútbol o El arte de morir, además de series como Doctor Mateo, Supernormal o Sin huellas, la han convertido en una de las actrices más polifacéticas del género en España, además de ser la directora de la Fundación Antonio Gades, creada para conservar y difundir el legado artístico de su padre.

Alejo Stivel

Hablar de Alejo Stivel es hacerlo de la historia viva del rock en español. El argentino se trasladó a España en los años 70 y poco después se convirtió en una de las voces más reconocibles de Tequila, el grupo que marcó a toda una generación con canciones como Salta, Me vuelvo loco o Rock and Roll en la plaza del pueblo. Una carrera que le abrió las puertas a la producción musical, donde ha trabajado con ilustres como Joaquín Sabina, La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco o Jarabe de Palo.

Alicia Borrachero

Cuando el público recuerda series como Periodistas, Hospital Central, Médico de familia o El caso Asunta, automáticamente viene a la mente el rostro de Alicia Borrachero. La actriz madrileña lleva décadas protagonizando grandes papeles en nuestro país, lo que, sin duda, ha servido para que diese el salto internacional en producciones como Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian y The Spanish Princess.