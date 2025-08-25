La historia de amor de Verónica Echegui y Álex García, su pareja durante 13 años

Álex García ha sido uno de los primeros rostros del cine español que este lunes 25 de agosto se ha acercado al tanatorio a despedirse de Verónica Echegui. El actor ha querido despedirse de la que fue su gran amor, la protagonista de Yo Soy La Juani, fallecia este domingo a los 42 años víctima de un cáncer.

La que fue una de las parejas del cine español se conoció en 2010 en el rodaje de la película Seis puntos sobre Emma (2010), que dio inicio a una relación llevada con naturalidad y discreción que puso su fin en 2023 tras enfrentarse a rumores de infidelidad y a una investigación policial relacionada con la supuesta posesión de pasaportes Covid falsos. Nunca compartieron los motivos de su separación.

Cómo se conocieron

Verónica Echegui y Álex García se conocieron en el rodaje de Seis puntos sobre Emma, una comedia romántica donde ambos tenían un papel protagonista. A partir de entonces, tuvieron una relación en la que mantuvieron en todo momento su intimidad, consolidándose poco a poco hasta que se fueron a vivir juntos a una casa de campo a las afueras de Madrid. En 2014 volvieron a compartir pantalla en la película Kamikaze y lo hicieron otra vez más en 2016, cuando protagonizaron No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.

Su relación fue una de las más sólidas del cine español. “Antes de conocerle, creía que no era capaz de amar”, expresó la actriz en una entrevista a la revista Telva. Otra muestra de amor de Verónica hacia su pareja fue cuando recibió en 2022 el Goya a Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem Loba. Sobre el escenario, la actriz dedicó un mensaje muy emotivo a su pareja. "Mi amor, ¡cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! Te amo", dijo la actriz emocionando a su chico.

La sombra de una infidelidad

Su historia fue salpicada de un escándalo en 2026 cuando saltó la noticia de una presunta infidelidad por parte de Álex García con una de sus compañeras de rodaje de la película Kamikaze, Manuela Vellés. Se desataron después de que los dos fuesen fotografiados abrazados y cómplices justo cuando ella acababa de romper con Miguel Ángel Muñoz.

Sin embargo, este rumor parece que provocó más un terremoto mediático que dentro de la pareja, pues Verónica se pronunció ante lo sucedido de la siguiente forma. "Es difícil vivir en medio de este show, de este circo, y dejarse arrastrar por absurdeces (...) Paso de ese mundo porque hace daño y prefiero ni entrar. No son verdades, no se corroboran, no van hacia ningún lugar. Con esto estoy diciendo que no digo nada más. Prefiero no hablar de ese tema ahora mismo. Manuela es una compañera maravillosa, está espléndida en el teatro, seguirá trabajando y la seguiremos todos seguro", dijo la actriz aclarando que su relación con Álex García no había sufrido ninguna crisis.

Investigados por la policía

Sin embargo, esta no fue el único bache que tuvo que superar la pareja, sino que también fueron señalados de una operación que investigaba la venta de certificados de vacunación Covid falsos. Esto surgió a raíz de su asistencia a la Gala de los premios Goya, un viaje para el que presuntamente recurrieron a esta práctica.

Al parecer, ambos habían sido apuntados como vacunados en el sistema sanitario por parte de una red que inscribía a sus clientes fraudulentamente. La pareja optó por mantener silencio mediático, pero siguieron manteniendo sus compromisos con normalidad mientras la situación se resolvía por la vía legal.