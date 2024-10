Robbie Williams es un mono en su 'biopic': 'Better Man' | GETTY

Que Robbie Williams es uno de los artistas más controvertidos de la industria británica no es ningún secreto. Rebelde desde sus tiempos como integrante de la boy band Take That y, posteriormente, con una exitosa carrera en solitario, el británico siempre ha mostrado que le gusta hacer las cosas a su manera.

Una dinámica que, obviamente, no iba a cambiar de cara a la producción del biopic que narra su vida, Better Man, que verá la luz el próximo 25 de diciembre y que el artista ha decidido que sea protagonizada por un mono.

“Sé lo que estás pensando. ¿Qué pasa con el mono?”, explica la voz del propio Robbie Williams al inicio del tráiler. “Soy Robbie Williams, una de las pop stars más grandes del mundo, pero siempre me he visto a mí mismo un poco menos evolucionado”.

Una elección que no ha pasado desapercibida, pues nadie hubiese apostado cuando se comenzó a conocer el proyecto que Williams querría que un mono diseñado por CGI fuese su imagen en la gran pantalla.

Tal y como explica el equipo del largometraje, la película contará la “verdadera historia del ascenso meteórico, la dramática caída y el extraordinario resurgimiento de la superestrella británica”, desde sus comienzos en Take That.

Además, Guy Chambers, compositor y amigo del cantante, ha indicado que “las canciones serán reimaginadas”, llegando a relacionar Bertter Man con otro biopic. “Va a ser parecido a lo que hicieron con el biopic de Elton John”, relacionando la obra con Rocketman.