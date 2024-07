Robbie Williams reabre su lucha con Noel Gallegher mofándose de su estatura

Robbie Williams reabre su lucha con Noel Gallegher después de llamarle: "bailarín gordo de Take That" | Getty

Robbie Williamsreabre su lucha con el músico británico Noel Gallagher, miembro de la popular banda Oasis fundada junto a su hermano Liam, durante su concierto de la presentación de BTS Hyde Park, un evento de 17 días con conciertos variados de diferentes artistas del mundo.

El cantante del grupo de los años 90 ya respondió a los hermanos Gallagher durante los premios Brit Awards en el año 2000, cuando le llamaron "el bailarín gordo de Take That". Ahora Williams se ha tomado una suerte de venganza pública durante su concierto en Londres, donde se ha podio observar cómo el cantante, al entrar al escenario, ve una figura de cartón de Noel Gallagher y le da una palmada en la espalda, burlandose de la estatura del integrante de Oasis y mirando a la cámara y riéndose.

Asimismo, estuvo rememorando muchas anécdotas a lo largo del concierto, como cuando estuvo en el Glastonbury en el año 1995 y coincidiendo en la fiesta posterior con los hermanos de Manchester. Ya hace dos años, Robbie Williams calificó a los músicos como "grandes matones".

Muchos lo atribuyen a su poco impacto actual en el panorama musical, ya que desde hace años Williams es considerado una leyenda de la música y no se encuentra en el foco mediático. Una circunstancia que, al aparecer, no le habría sentado bien al artista al pasear por Londres con su mujer y no obtener respuesta de seguidores, momento que el cantante grabó y subió a sus redes sociales.

En una entrevista para Jane Lowe, el artista se declaró como"un gran admirador" de Oasis, algo que se pone en duda tras reabrir su disputa con ellos, ya que hace más de una década Robbie desafío al líder de la banda a una pelea de boxeo durante los premios BRIT.

Con todo esto no sabemos a qué conclusión llegar. ¿Se quieren o se odian? De momento solo sabemos que Robbie Williams y Noel Gallagher tienen un pasado en común que, de vez en cuando, sale a la luz.