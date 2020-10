Roberto Leal cuenta la secuela que le ha dejado el coronavirus

Fue a finales del mes de agosto cuando Roberto Leal anunció que Manuel Fuentes le sustituiría durante unos días al frente de Pasapalabra ya que él había dado positivo en COVID-19. "Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga", escribía en aquel momento en sus redes sociales.

Pero aunque el presentador ha pasado la enfermedad de manera leve, uno de los síntomas todavía no ha desaparecido a pesar de que ya ha superado la enfermedad. Así, este problema se ha convertido en una secuela que esperamos que desaparezca pronto.

El presentador de 'Pasapalabra' le aseguró a Pablo Motos que no supo que se trataba del coronavirus hasta que perdió el gusto y el olfato, dos sentidos que aún no ha recuperado del todo.

"Eso es lo más raro. Hay gente que dice que dura meses, gente que en 48 horas lo recupera, y yo todavía no, es raro porque hay sabores fuertes como el café o el vinagre que sí, pero luego los gustos intermedios tipo cocido o lentejas... Me da igual lo que me pongas por delante me lo como porque me sabe a lo mismo. No es ninguna broma porque es una situación bastante rara", contaba ante un sorprendido Pablo Motos.

"He comido cosas que no me gustaban porque no tenía olfato ni gusto", añadía.

UNA MUY BUENA NOTICIA

El presentador aprovechó su visita al programa de Antena 3 para dar una noticia que ha hecho muy feliz a su familia: pronto se convertirá en padre por partida doble. "Mi mujer está embarazada", desveló Leal, que ya tiene a Lola, su hija de tres años. ¡Enhorabuena!