Shakira explica cuál es la verdadera historia de amor tras la canción de 'Me Enamoré'

Shakira ha pasado por el plató de El Hormiguero para presentar su nuevo álbum El Dorado , del que el tema Me Enamoré es la carta de presentación. La colombiana explicó cuál es la verdadera historia de amor tras esta canción contando cómo fue la primera vez que vio a su chico Gerard Piqué .

A estas alturas todos sabemos que Me Enamoré habla del flechazo que sintió Shakira cuando vio a Gerard Piqué por primera vez. Esta canción, que sirve de carta de presentación de su nuevo trabajo El Dorado, narra el momento en el que se conocieron pero, ¿dónde ocurrió esto?

Pablo Motos no ha podido evitar preguntarle a Shakira por el momento en el que ella y Piqué se conocieron y la colombiana confiesa que fue en Madrid, cuando días antes de su actuación en Rock In Río: "Dije que boca más redondita, me gusta esa boquita", bromea.

Esa noche, en la que también estaba Cesc Fàbregas, confiesa que aún recuerda que vestía un sujetador a rayas y que fue de ese momento la primera foto que tienen juntos. Shakira viajó primero a Sudáfrica con motivo del Mundial, y Piqué le llamó para ver "qué tiempo hacía", empezando así el coqueteo entre ambos.