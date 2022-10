Tamara Gorro: "Me hubiese molestado que Ezequiel conociese a otra persona estando separados"

Tamara Gorro ha hablado de su separación de Ezequiel Garay en Y ahora Sonsoles, a raíz de la separación de Eva González y Cayetano Rivera. La influencer ha querido destacar que lo más importante en el momento de una ruptura es el bienestar de los hijos: "Los niños es lo más importante. Hay que tener buena relación, porque son ellos los que sufren".

En este sentido, Gorro ha hablado de su experiencia personal cuando a principios de 2022 tomó la decisión de separarse del padre de sus hijos, relación que han retomado meses más tarde. "Estuvimos viviendo separados. Éramos vecinos. No me hubiese importado encontrármelo porque yo tengo buena relación con mi pareja y me reitero en que los niños son lo más importante".

Cuando le han preguntado qué hubiese ocurrido si en ese tiempo hubiese conocido a otra persona, Tamara ha respondido muy sincera que no lo sabe, porque no ocurrió. En cambio, si sabe cómo se hubiese sentido si el futbolista hubiese conocido a otra persona cuando estaban separados: "Me hubiese puesto un poco de mal humor porque yo estaba enamoradísima".

"Pero es que él tiene que ser feliz", ha continuado explicando, "el amor está sobrevalorado, tú tienes que hacer lo que te haga sentir bien. Lo que pasa es que los que estamos frente a una cámara tenemos miedo porque tienes esa presión".

Por último, Tamara ha querido dejar claro que no culpa a la prensa de esa presión, si no a ella misma por contar más de la cuenta de su vida privada para evitar especulaciones, algo que le han agradecido los periodistas presentes en el plató.