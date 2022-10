Tamara Gorro: su historia con Ezequiel Garay, sus enfermedades y los abusos que sufrió de niña

Tamara Gorro es modelo, presentadora, colaboradora de televisión, escritora —autora de dos libros—, empresaria —tiene una constructora— e influencer. Es precisamente su intensa actividad en redes sociales lo que la han convertido en un atractivo personaje mediático, cuya vida conocemos al dedillo desde hace más de una década. Tamara Gorro saltó a la fama con 22 años y el pasado enero 35.

Es desde de su cuenta de Instagram, donde tiene dos millones de seguidores a los que considera su familia virtual, además de colaboraciones publicitarias y promoción de sus trabajos, donde la modelo se sincera con sus fans mostrando sus debilidades, sus preocupaciones, y su lado más íntimo y familiar.

Después de ser proclamada Miss Segovia con 21 años, Gorro dio el salto a la televisión como tronista en Mujeres hombre y viceversa. Ese fue su debut en la pequeña pantalla, medio del que fue cara habitual durante mucho tiempo como presentadora y tertuliana, y que ahora le ofrece la oportunidad de ser colaboradora en la gran apuesta de Antena 3 para esta temporada: Y Ahora Sonsoles, el magazine de tarde que presenta la periodista Sonsoles Ónega.

Este no es el debut de la influencer en la cadena pues, además de intervenir en Espejo Público protagonizando un encendido debate sobre la gestación subrogada, Gorro participó en la segunda edición de Mask Singer: ella era el famoso que se encontraba tras Dama Centella y sorprendió a todos con sus dotes para cantar y bailar.

Los duros episodios que marcaron la infancia de Tamara Gorro

Con su fichaje por el programa de Antena 3, la colaboradora inicia así una nueva etapa profesional, intentando dejar atrás sus problemas personales y recuperarse de la depresión que le fue diagnosticada hace más de dos años. Su vida no todo ha sido un camino de rosas.

Según cuenta en su último libro, Cuando el corazón llora, su infancia no fue nada sencilla. La madre de Tamara se quedó embarazada de su padre cuando este ya tenía problemas con las drogas. Esa adicción terminó con la relación entre ellos y él se alejó de su hija. Aunque tenían un acuerdo de custodia y visitas, un día el padre de Tamara Gorro se presentó en casa de la abuela amenazando con llevársela a la fuerza lo que terminó por enfriar aún más la relación.

Su padre terminó muriendo cuando ella solo tenía ocho años y fue precisamente este acontecimiento lo que provocó otro terrible suceso en la vida de la niña. Tamara decidió pasar unos días con la familia de su padre y un familiar la encerró en una habitación “en la que solo había un cuadro de mi padre enorme y una cama", sin apenas comer y sin ver la luz del día. Afortunadamente, la Guardia Civil pudo liberarla a las 48 horas.

Solo un año después, de nuevo la influencer sería víctima de otro suceso que marcó su vida. Fue en un campamento de verano, cuando el propio padre del dueño del campamento aprovechó un paseo a solas con el perro para abusar de ella sexualmente. “Una de sus manos comenzó a bajar por mi cuerpo, pasando mi pecho y llegando hasta mis partes, y ahí apretó fuerte. Yo sentía que mi cuerpo estaba muy tenso, no podía moverme, me quedé inmóvil. Él hacía fuerza hacia mí, como con la intención de tumbarme en el suelo, yo empujaba a la contra y le golpeé con la rodilla, creo que en su tripa", explica con detalle en el libro.

Madre por gestación subrogada

En 2010, unos meses después de finalizar su relación con Rafa Mora, al que había conocido en el programa de citas en el que saltó a la fama, comenzó a salir con el futbolista Ezequiel Garay. Dos años después, el 24 de junio de 2012, la pareja se casó en Alcalá de Henares, en una boda que fue todo un acontecimiento social y a la que acudieron numerosos rostros conocidos de la pequeña pantalla.

En 2014, Tamara y Ezequiel se trasladaron a vivir a Rusia, donde el deportista inició una nueva etapa profesional. Siempre activa en redes, Tamara Gorro no dejó de compartir con sus fans su vida en la capital. Y aunque todo en su día a día parecía idílico, en una entrevista en la televisión descubrió el personal infierno que había pasado persiguiendo su sueño de ser madre.

Llegó a someterse a 18 tratamientos de reproducción asistida y no consiguió el deseado embarazo. La pareja entonces se planteó la adopción, aunque finalmente tomó la decisión de recurrir a la gestación subrogada.

El 11 de octubre de 2015 en Nevada (Estados Unidos) nació su primera hija, Shaila. En una entrevista a la revista Diez Minutos la modelo ha contado hace solo unos días que la niña ya sabe que "nació del vientre de otra mujer", que era “una amiga” de mamá.

En mayo de 2017, cuando Shaila apenas había cumplido un año y medio de vida, la influencer anunció que estaba embarazada de su segundo hijo, gracias a un tratamiento de fecundación que esta vez sí había funcionado.

En su segundo libro, Cuando el corazón llora, Tamara también se sincera sobre lo que supuso ese deseo de ser madre por segunda vez. Durante un tiempo, su marido se negó a revivir el dolor y el sufrimiento que conllevaron tanto los tratamientos como el recurrir a un vientre de alquiler. Hasta que por fin cedió a su deseo.

De nuevo de vuelta en España, instalados en Valencia donde Garay se despidió del fútbol en 2021, el 16 de diciembre de 2017 nació el segundo hijo de la pareja al que pusieron el nombre de Antonio. Fue su forma de homenajear a un íntimo amigo que murió en un accidente de tráfico cuando estaba embarazada y al que la influencer considera el responsable del "milagro" de convertirse en madre por segunda vez.

La separación de Tamara Gorro y Ezequiel Garay

En enero de 2022 y tras semanas de rumores, Tamara Gorro anunció en sus redes sociales su separación de Ezequiel Garay. Entre lágrimas y especialmente triste, explicó a su familia virtual cómo estaba viviendo ese doloroso momento.

"Nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio, nos vamos a separar, que no divorciar, porque consideramos que hemos sido adultos y ejemplares para nosotros y para nuestros hijos. Es parar el tiempo con la esperanza de recuperar nuestra vida juntos, como siempre hemos querido", comenzaba el vídeo que publicó en redes para terminar asegurando que Ezequiel siempre la iba “a tener a su lado”, tanto si volvía a estar juntos como si la situación se hacía indefinida.

Días después, la colaboradora decidió poner tierra de por medio, abandonaba sus redes sociales y se daba unas vacaciones de exposición pública.

"Tengo el diagnóstico de una depresión con grado bastante grave"

Las semanas posteriores al anuncio mostraron el lado más débil y vulnerable de la influencer. Tamara Gorro reconoció que había tocado fondo y que era el momento de mostrar la cara menos feliz de su vida: "Yo tengo el diagnóstico de una depresión con grado bastante grave y trastorno de ansiedad y ansiedad mental”. A partir de ahí, comenzó su intensa lucha por visibilizar los problemas de salud mental y, de esta manera, ayudar a quien también estaba pasando por ello.

“Como os he dicho por stories, lo más normal cuando tenemos un bajón o varios juntos, es permitirnos el estar mal, también es necesario sacar todo lo que uno tiene dentro, a parte de escucharse a sí mismo. Pero también es obligatorio tirar hacia delante, y eso solo se consigue si uno mismo es capaz de levantarse, aunque sea con ayuda”, escribía en Instagram a sus seguidores.

En este tiempo Tamara llegó a pensar en quitarse la vida. Según cuenta en su libro, fue ahí cuando su terapeuta la derivó al psiquiatra. "Nunca me lo podré perdonar contó, y mis hijos no deberían", explicó en una entrevista con Anne Igartiburu en Instagram. "Era una forma quitarles la vida a ellos".

En esas semanas, también se enfrentó a un problema de salud física que le obligó a pasar por quirófano para extirpar la vesícula. Y durante todo ese tiempo, su expareja estuvo con ella y fue uno de sus principales apoyos.

La reconciliación de Tamara Gorro y Ezequiel Garay

Hasta que en junio de 2022, recuperada de la intervención, ella misma anunció lo que ya se veía venir: la reconciliación. Entonces, Tamara Gorro se disponía a disfrutar de un idílico verano junto a su marido y sus hijos, hasta que un desgraciado suceso oscureció de nuevo sus días.

A finales del mes de julio falleció Valeria, la niña de 9 años que llevaba desde los 4 luchando contra el cáncer y a la que la colaboradora estaba muy unida, siendo un pilar fundamental para la pequeña durante sus tratamientos e ingresos.

“Mi princesa, no sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuanto me has ayudado, enseñado y motivado. Hasta nuestra despedida ha sido especial y única”, era parte de la emotiva despedida que le hizo en Instagram. Días después, mostró el tatuaje que se había hecho en su recuerdo.

Centrada en sus hijos y en su marido, poco a poco Tamara ha ido recuperando la calma y el ánimo. Ahora, parece vivir un momento feliz, en lo profesional y en lo personal. Tanto es así, que Tamara incluso ha llegado a insinuar su deseo de volver a ser madre.