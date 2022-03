The Weeknd aparecerá en 'Los Simpson'

The Weeknd // Getty Images

The Weeknd se convertirá en un personaje en Los Simpsons el próximo domingo. ¿Qué tendrá preparado Matt Groening para el popular músico?

Las ideas para contar las andanzas de Los Simpson parecen no tener fin y los invitados siguen llegando a la serie, año tras año. Uno de los últimos cantantes que se ha pasado por Springfield ha sido Bad Bunny y The Weeknd parece que quiere seguirle la estela. El capítulo se titula Bart the Cool Kid y se estrenará este próximo domingo día 20.

The Weeknd ya participó en otra popular serie, como Padre de familia. No obstante, en esta ocasión, lo que sí está confirmado es que el cantante cederá su voz a un personaje y no lo veremos recreado como tal. Por cierto, el nuevo personaje se llama Orion Hughes.

Ya son muchos los personajes del mundo de la música que se han pasado por Springfield. Desde los Red Hot Chilli Peppers, los U2 en el capítulo 200, Elton John, Christina Aguilera, Lady Gaga, Los Ramones, Katy Perry, Justin Bieber, los Rolling Stones, Aerosmith, Britney Spears y así podríamos seguir enumerando famosos, porque, ¿quién no quiere compartir pantalla con Homer?