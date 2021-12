Bad Bunny se convierte en protagonista de 'Los Simpson' en su videoclip 'Te deseo lo mejor'

El regalo de Navidad de Bad Bunny a sus fans vino en forma de videoclip animado. El cantante puertorriqueño presentó el día 24 de diciembre el videoclip de su último tema, Te deseo lo mejor, en el que se convierte en protagonista de Los Simpson.

La versión dibujo animado de Bad Bunny se cuela en la famosa ciudad de Springfield para ejercer de asesor matrimonial de Homer y Marge, en crisis por la adicción del primero al móvil.

El día a día de Homer es darle like sin parar a las fotos que ve en el móvil, hasta que éste se estropea y se da cuenta de que la vida no es el teléfono, sino la familia. Ya es tarde. Marge, cansada, se ha ido con los niños.

Ahí es donde entra en juego Bad Bunny que pone la banda sonora a la crisis sentimental de Homer y que, en pleno concierto, consigue la reconciliación de la longeva pareja.

El videoclip se ha rodado en colaboración directa con los creadores de Los Simpson, que han celebrado el lanzamiento por todo lo alto a través de Twitter.

Al Jean es guionista de la serie desde hace 33 años. En este tuit se refiere a los actores de doblaje Claudia Motta y Humberto Velez, que ponen voz a Marge y a Homer en la versión latina de la serie, y al director David Silverman, que ha trabajado en numerosos capítulos de Los Simpson y también la película de la familia de Springfield.

La letra de 'Te deseo lo mejor'

Yeah-yeah-yeah-yeah

Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Yeah-yeah-yeah-eh, yeah

Una noche más y copas de más

Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas

Aunque sé que no debo, ey

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego, oh

Aunque sé que no debo, ey

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego, ey

No me busque' en Instagram, mami, búscame en casa

Pa' que vea' lo que pasa, ey

Si tú me prueba', te casa', ey

Ese cabrón ni te abraza

Y yo loco por tocarte

Pero ni me atrevo a textearte

Tú con cualquier outfit la parte'

Mami, tú ere' aparte

Shorty, tiene' un culo bien grande, eh

De-Demasia'o grande

Y yo lo tengo estudia'o, ya mismo me gradúo

Y en la cara me lo tatúo

Vi que viste mi story y subiste una pa' mí

Yo que me iba a dormir, ey

En la disco habían mil

Y yo bailando contigo en mi mente

Aunque sé que no debo

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está', que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego

Si me da' tu dirección, yo te mando mil carta'

Si me da' tu cuenta de banco, un millón de peso'

To'a la noche arrodillado a Dio' le rezo

Pa' que ante' que se acabe el año tú me de' un beso

Y empezar el 2023 bien cabrón

Contigo y un blunt

Tú te ve' asesina con ese mahón (¡Wuh!)

Me matas sin un pistolón

Y yo te compro un Banshee

Gucci, Givenchy

Un poodle, un frenchie

El pasto, lo' munchie'

Te canto un mariachi

Me convierto en Itachi, eh

Yeah-yeah-yeah-yeah

Bad Bunny, baby, bebé

Bad Bunny, baby, bebé