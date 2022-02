Tom Holland, el niño de 'Lo Imposible' que acaba de comprarse una casa de 4 millones con Zendaya: cuánto mide y por qué es amigo de El Rubius

Tom Holland está visitando España durante unos días para presentar Uncharted, su último estreno cinematográfico. La estrella se ha dejado ver visitando Barcelona, lugar donde ha acudido a la premiere y que ha llamado "mi casa lejos de casa" en una publicación de Instagram. Allí le esperaban ríos de fans, seguidores tanto de la saga Spider-Man como de su relación con Zendaya, un amor que precisamente se inició en el set de rodaje de este film.

"He estado aquí muchísimas veces. He viajado mucho a Barcelona de vacaciones, de trabajo, para visitar amigos y me siento muy cómodo en la ciudad. Como si estuviera en casa fuera de casa y los fans aquí son geniales. El barrio Gótico es impresionante. La arquitectura es maravillosa, la playa y la vida nocturna es algo que he disfrutado muchísimo en Barcelona. Estoy encantado de estar aquí y espero volver de nuevo pronto", ha asegurado el actor, de 25 años, en una entrevista con La Vanguardia.

En su recorrido por España también tiene previsto parar en Madrid, donde irá "a divertirse al Hormiguero" con Pablo Motos.

Amigo de J. Bayona, con quien trabajó en Lo Imposible

Tom Holland y Juan Antonio Bayona guardan una gran relación desde que trabajaron juntos en Lo Imposible, film donde el actor encarnaba uno de los tres hijos de una familia que se vio sorprendida por el tsunami índico de 2004.

La historia está basada en la trágica experiencia de la doctora María Velón, que se encontraba pasando las vacaciones de Navidad con su familia en un resort. Tom Holland tenía solo 13 años cuando asumió este papel.

Tom Holland y Zendaya, un amor que nació en el rodaje de Spider-Man: No Way Home

Uno de los detalles que ha tocado el corazoncito de los fans más jóvenes es que el amor de Tom Holland y Zendaya nació durante el rodaje de Spider-Man: No Way Home. Ambos daban vida a una pareja en la ficción, pero las chispas y la conexión pasaron del guion a la realidad a pesar de que la misma producción de la película les advirtió sobre eso de "distraerse" tras las cámaras. Además, existían precedentes.

Las otras dos parejas protagonistas de las primeras películas de Spider-Man también sufrieron un flechazo durante el rodaje. Tobey Maguire y Kirsten Dunst se enamoraron en 2001 y después lo hicieron Andrew Garfield y Emma Stone, que mantuvieron nada más y nada menos que cinco años de relación. ¿Estaban Zendaya y Tom destinados a enamorarse? Sea como fuere, ninguno de los dos confirmó su noviazgo hasta que se dejaron ver juntos el pasado mes de junio.

"Cuando estás realmente enamorado y te importa alguien, deseas poder vivirlo solo para ti. Amar a alguien es algo sagrado y muy especial; todo el mundo quiere vivir y disfrutar el amor entre dos personas", dijo Zendaya sobre este silencio durante el inicio de su relación.

Una casa de 4 millones con Zendaya

Medios internacionales como The Mirror apuntan a que la pareja habría dado un paso más en su relación convirtiéndose en propietarios de su primera casa. Según esto, la pareja habría adquirido una espectacular mansión valorada en 4 millones de dólares en Richmond, en el suroeste de Londres, ciudad natal de Tom Holand.

"Están encantados con la propiedad y con su primera casa juntos. Están muy enamorados y querían que su primer hogar fuera Londres, donde creció Tom. Todos están emocionados por ellos", dijo una fuente a este mismo medio, que mantiene que la pareja invertirá más de 350.000 dólares en montar un gimnasio, una sala de cine y hacer diferentes reformas.

Es más bajito que Zendaya: cuánto mide

Han posado juntos en photocalls sin importarles su diferencia de altura, un gesto que demuestra que a Tom Holland y Zendaya les traen sin cuidado los prejuicios. Que él sea más bajito que ella ha sido, a lo largo de los años, un motivo de mofa o burla, pero eso se acabó. Parejas como ésta tiran por tierra este tipo de convencionalismos.

Zendaya y Tom Holland // Gtres

Él mide 1,73 y ella 1,79 cm. Solo hay seis centímetros de diferencia entre ellos. Además, durante la gira de promoción de Spider-Man, la actriz aseguró que la idea de las parejas masculinas deban ser más altas que las femeninas es "absurda y misógina".

Por qué es amigo de El Rubius

Por curioso que parezca, Tom Holland y El Rubius se conocen desde que coincidieron en el rodaje de Uncharted, película que se rodó en Barcelona y en la que el conocido youtuber tuvo la oportunidad de hacer un cameo.

Tom Holland y El Rubius durante el rodaje // El Rubius

En redes sociales han circulado algunas fotos de su momento juntos cuando se apagaron las cámaras, pero también el intérprete se preocupó de mandarle un reto al creador de contenido como parte de la promoción de la película. "Vigila tu espalda, alguien más busca el tesoro. ¿Estás listo para hacer historia? Tu amigo, Tom Holland", le decía al Rubius en una carta que el equipo de Sony Pictures le aseguró que era real.