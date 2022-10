La verdad de Dwayne Johnson: por qué se llama La Roca, sus problemas con Vin Diesel, su mujer y sus tres hijas

Te interesa Dwayne Johnson revela por qué orina en botellas de plástico en sus entrenamientos

Dwayne Johnson es uno de los actores más reconocidos del mundo por su participación en películas como Fast & Furious, Jumanji o Hércules. Sin embargo, su última película, Black Adam, llega en breves. Se trata de un film de superhéroes inspirado en el cómic con el mismo nombre.

Dwayne Johnson // Getty Images

Sus orígenes como luchador y 'La Roca'

Todo el mundo conoce a este actor, aunque muchas personas lo hacen por su nombre artístico 'La Roca'. Este mote hace referencia al nombre que utilizaba Dwayne cuando se dedicaba a la lucha libre, la profesión que tenía antes de dar el paso al cine.

El actor proviene de una familia de luchadores, ya que tanto su abuelo, Peter Maivia, como su padre, Rocky Johnson, lo hacían. El joven comenzó en este mundo en 1996 bajo el mote de Rocky Maivia en la World Wrestling Federation (WWF), pero con los años lo fue reduciendo hasta 'La Roca'. Gracias a esto, se ganó el papel de chico malo y su carrera como deportista se disparó, aunque también recibió otras ofertas.

En todos sus combates, terminó popularizando la expresión '¿pueden oler... lo que está cocinando la Roca?' y se convirtió en una frase muy popular. Su talento en este deporte le permitió ganar diez campeonatos mundiales: ocho en la WWE y dos en la WCW.

A principios de los 2000 dejó la lucha y desde entonces, siempre se le ha preguntado al deportista si estaría dispuesto a volver a este mundo. En 2018, respondió así a los medios: "No veo la hora de subirme a un ring de WWE. Todo el mundo me pregunta lo mismo en las entrevistas: '¿Qué se siente sobre el ring de WWE?' y siempre les digo lo mismo, que no hay nada como la electricidad que te hace sentir el público en directo. Te llega directamente a la piel y no tarda ni un segundo en sentirse".

"Esa ha sido y siempre será la parte más importante de mi trabajo, esté o no esté directamente emparejado con WWE, en el ring o haciendo una promo. No hay nada como esa conexión con el público", recalcó.

Dwayne se decidió por el cine

En 2001, el luchador tenía tanta popularidad que le ofrecieron un papel en la película El regreso de la momia. Se dio cuenta de que era su pasión y abandonó este deporte para ser actor. Después de este film llegaron muchos otros como Papá por sorpresa, Hércules, Jumanji o Skyscraper.

Hace pocos años, reveló el motivo que le llevó a dejar la lucha por el cine: "Cuando finalmente me di cuenta de que quería tener una verdadera carrera en Hollywood y, con suerte tener la oportunidad de tener una verdadera longevidad, sentí que quería ser conocido con mi nombre, Dwayne Johnson, y también sentí que iba a llevar tiempo".

Por qué Dwayne Johnson se peleó con Vin Diesel

Dwayne compartió pantalla con Vin Diesel en Fast & Furious 5, sin embargo, fue una amistad que terminó mal. Durante las semanas posteriores al rodaje, La Roca afirmó ante la prensa: "Algunos [de mis compañeros de película] se comportan como hombres íntegros y verdaderos profesionales, mientras que otros no. Los que no lo hacen son demasiado cobardes para hacer algo al respecto".

En su momento, no se sabía por quién iban, aunque no tardó en comprobarse que iba por Vin. Él mismo terminó diciendo: "Yo protejo la franquicia. Protejo a todos, incluyendo a Dwayne. Protegí a Dwayne más de lo que él nunca sabrá. Y no importa. No tiene por qué saberlo. Pero lo aprecia. Lo sabe".

Las peleas seguían tanto por privado como en público. De hecho, tuvieron que rodar Fast & Furious 8 por separado. "Había una diferencia fundamental en las filosofías sobre cómo enfocar la realización de películas y la colaboración", apuntó Dwayne.

Desde ahí, La Roca no ha regresado a ninguna película de esta saga ni tiene pensado hacerlo mientras Diesel siga ahí.

Su lucha contra la depresión

El actor nunca ha tenido problemas en reconocer que sufre problemas de salud mental y que con 18 años pasó una depresión muy fuerte. Confesó a People que "la primera vez que vivió una depresión, tenía 18 años y no tenía idea de qué era la depresión". "En aquel entonces, a la depresión también se le llamaba 'levántate del sofá y repone tus cosas y cambia lo que está sucediendo aquí'", apuntó.

Además, el papel de hombre 'duro' le impidió buscar ayuda hasta que se dio cuenta que no podía más y quiso hablar de todo lo que sentía: "Yo era hijo único y siempre fui mejor escuchando que compartiendo mis sentimientos. Y siento que lo más importante, obviamente, es comunicarse y darse cuenta de que pedir ayuda cuando se está deprimido y se siente inestable es en realidad lo más poderoso que puede hacer. Pedir ayuda no es una debilidad. De hecho, pedir ayuda es nuestro superpoder, y los hombres, especialmente nosotros, caemos en esta trampa de ser realmente adversos a la vulnerabilidad, porque siempre queremos ser fuertes y sentir que podemos enfrentarnos al mundo".

Las mujeres y las hijas de Dwayne Johnson

Este artista no solo ha tenido una intensa vida profesional, sino también personal. En 1997 se casó con Dany Garcia, una productora de televisión de ascendencia cubana, pero se acabaron divorciando en 2007. La pareja trajo al mundo a una niña en 2001 llamada Simona Alejandra Johnson.

Dwayne Johnson y Dany Garcia // Getty Images

Tras su separación, conoció a la que todavía es su actual pareja, Lauren Hashian. Con ella, ha tenido dos hijas: Tiana (2018) y Jasmine (2015). Sin embargo, no fue hasta 2019 cuando la pareja se dio el 'sí, quiero' y se casaron en Hawái.

Al final, Dwayne ha sido un artista capaz de reinventarse a sí mismo y dejar atrás una profesión que no le gustaba para convertirse en una estrella del cine.

Sin embargo, más allá de su trabajo, ha podido reivindicar la figura de un hombre capaz de mostrar sus sentimientos.