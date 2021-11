Dwayne Johnson revela por qué orina en botellas de plástico en sus entrenamientos

Dwayne Johnson es, sin duda alguna, una de las mayores estrellas del cine de acción. El actor presenta ahora Alerta Roja, una película de Netflix en la que ha colaborado con Ryan Reynolds y Gal Gadot, y que cuenta la historia de un agente de la Interpol que trata de capturar al ladrón de arte más buscado del mundo.

Esta nueva película ha vuelto a demostrar que, a sus 49 años, el actor y exluchador de WWE sigue manteniéndose en forma y luce su espectacular físico en todas las películas en las que participa, incluidas las comedias.

Sin embargo, un físico como el del actor estadounidense no se consigue desde el sofá de tu casa. De hecho, The Rock sigue un exhaustivo entrenamiento de fuerza para mantenerse físicamente, con una durísima rutina de ejercicios que le ha permitido tener un cuerpo prodigioso y musculado a su edad.

Su trabajo en el gimnasio también le ha dado grandes anécdotas y una de ellas acaba de hacerse viral, después de que el actor confesara este secreto en una entrevista con la revista Esquire: tiene la costumbre de orinar en botellas de plástico cuando hace deporte.

No hay baños en los gimnasios

Esto, no obstante, no es ningún fetiche de The Rock. El actor ha confesado que las condiciones del gimnasio en el que entrena no son las mejores, por lo que se ve obligado a desahogarse en estos recipientes.

"Hace calor, hay sudor y suciedad", explicaba el intérprete de Baywatch, asegurando que todo se debe a su hidratación y a las propias instalaciones, y es que no cuentan con baños. "Por lo general, me mantengo bastante hidratado. Necesito ir mucho al baño. No mucho, pero probablemente un par de veces durante un entrenamiento tengo que ir al baño. Así que lo hago en la botella", revelaba.