Adam Levine se tatúa en la cara

Adam Levine se hace un tatuaje en la cara y, esta vez, es su esposa la que lo enseña en redes sociales. Behati Prinsloo no se corta un pelo y publica una foto junto a Adam, pero ¿nos la han colado?

Adam Levine no para y, como buen adicto a la tinta, se sigue decorando la piel a base de tatuajes. En esta ocasión, el artista se ha hecho una rosa en la cara y su esposa, Behati Prinsloo no ha dudado en compartir su nueva imagen en redes sociales. ¡Pero ojo! ¡Que el tatuaje ha resultado ser falso! El líder de Maroon 5 reveló en una storie de Instagram que jamás se tatuaría en la cara porque es muy vanidoso.

En concreto, el cantante ha dicho lo siguiente:

"Este mensaje es para mi madre: No, no tengo un tatuaje en la cara. Los que me conocen saben que soy demasiado vanidoso. Soy demasiado vanidoso como para hacerme eso en mi cara".

Cuando Behati Prinsloo publicó la imagen todos caímos en la trampa de Adam Levine. Ahora, ya sabemos que nos la jugó, aunque, seguro, que no será la última vez que veremos al artista luciendo un nuevo tatuaje.

Levine es un verdadero fanático de la tinta en la piel y seguirá sorprendiéndonos con sus piezas, que ya sobrepasan la veintena. El intérprete de Sugar tiene piezas por todas partes, pero, al menos, ya sabemos, que su cara no se toca.