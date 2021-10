Adam Levine, muy criticado tras rechazar a una fan que se subió al escenario en su concierto

Aunque no es lo habitual, hay fans que no saben respetar los límites y realizan acciones muy intrusivas que pueden llegar a molestar a los artistas.

Esto es lo que le ha ocurrido a Adam Levine, vocalista de Maroon 5, después de que el pasado fin de semana una fan saltara al escenario de Los Ángeles y le agarrara el brazo mientras él actuaba.

A priori, los saltos de espontáneos en los conciertos suelen ser bastante habituales. Sin embargo, al cantante de Maroon 5 no le gustó nada la aparición de una extraña mientras cantaba su mítico tema Sunday Morning en el concierto anual We Can Survive, de Audacy, y tampoco lo ocultó.

De hecho, el cantante reaccionaba de forma arisca ante esta interrupción, llegando a hacer un gesto de desprecio ante esta fan desatada que se coló en pleno show del grupo, algo que no ha gustado mucho a su público, que ha criticado duramente Levine por su actitud.

Un usuario en Tik Tok, que registró este incidente en pleno directo, no dudó en compartir el vídeo en su cuenta, donde alcanza ya los casi 9 millones de reproducciones en apenas dos días. No obstante, la viralización de este vídeo no ha dejado en buen lugar al artista, al que muchos han tachado de exagerado tras lo ocurrido.

"Adam Levine no se lo tomó bien", afirmaba el internauta que compartió el vídeo, y al que se han sumado otros tantos criticando. "No está entre desconocidos, está entre sus fans, los que le dan de comer", aseguraba un usuario, mientras que otros tachaban de "grosero" el gesto de desprecio de Adam Levine hacia esta seguidora.

Adam Levine asegura que se asustó

A su vez, Adam Levine ha querido hablar sobre este incidente a través de su cuenta de Instagram, donde ha explicado lo que sintió al ser acosado por esta fan en pleno directo. "Siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestros fans. Sin ellos, no tenemos trabajo. Lo digo todo el tiempo, a nuestros fans", dijo a sus seguidores.

"Pensar que alguien creería que yo pensaba que nuestros fans estaban por debajo de nosotros o menos que nosotros me revuelve el estómago. Eso no es lo que soy. Eso no es lo que he sido", aseguraba el cantante, que continuó diciendo que estaba "asustado". "A veces, cuando estás asustado, tienes que sacudirse y seguir adelante, porque estoy haciendo mi trabajo. Es de lo que me enorgullezco", explicaba.

"Necesito hacerles saber cuál es mi corazón, y mi corazón es esa conexión que existe entre la banda que actúa en el escenario y los fans. Espero que todos podamos entender eso", concluyó Levine antes de lanzar un beso a la cámara.