Ana Guerra se sincera sobre su ego: "Después de 20 minutos en el Prado, nadie me estaba mirando a mí"

Ana Guerra saltó a la fama por su participación en Operación Triunfo 2017, donde llegó a la final. Después llegarían sus éxitos Lo malo con Aitana o Ni la hora con Juan Magán, o recientemente su mediática boda con Víctor Elías.

Ahora, la artista canaria ha acudido al pódcast Upeka by Aegon para hablar, entre otras cosas, sobre su ego, el cual se vio reforzado tras su paso por el concurso. "Siempre, desde niña, siempre quería ser el centro de atención, y eso lo fui trabajando", empieza diciendo.

"Cuando salí de Operación Triunfo, no podía hacer vida de una persona normal porque sentía que ser normal no estaba dentro de los planes de ser cantante. Y no era capaz de ir al súper, no era capaz de ir al cine, no era capaz de nada porque sentía que la mirada del de enfrente me juzgaba", relana Ana Guerra antes de mencionar a su terapeuta Gloria, quien la animó a ir sola al Museo del Prado como experimento.

Y sigue: "Un día fui al Prado. Me aventuré y dije: 'Voy a ir al Prado sola'. Me sudaban las manos, me sentía fatal, sentía que todo el mundo me miraba, que todo el mundo me había reconocido y que todo el mundo estaba juzgando el qué hace Ana Guerra sola en el Prado".

Sin embargo, a los 20 minutos de estar dentro del museo, Ana Guerra se llevó "una torta". "Consigo ver que nadie me estaba mirando a mí y que prácticamente nadie se había dado cuenta ni de quién era yo. Me di cuenta de que el Prado estaba rodeado de mucho más arte que el que tengo yo y de algo mucho más conocido de lo que yo soy", cuenta la artista con unas palabras muy comentadas en redes sociales.