Todas las fotos de la boda de Ana Guerra y Víctor Elías: alianzas, segundo vestido y lista de invitados famosos

El apoyo y duelo por las víctimas de la DANA retrasó una semana la gran exclusiva de la boda de Ana Guerra y Víctor Elías en Hola, pero la revista ya ha desvelado todos los detalles de las dos ceremonias.

La ceremonia religiosa: en la intimidad con 60 invitados

La pareja se casó el pasado 30 de octubre en un enlace religioso al que solo acudió la familia más cercana y pocos amigos en la Ermita de la Virgen del Puero. La cantante, de Rosa Clará, eligió un vestido sofisticado, con escote palabra de honor con mangas a medio brazo, encajes, pasamanería... Y una falda de organza de tul que daba vaporosidad al conjunto blanco. "Habla de mí", aseguraba la artista, que se sintió muy representada con su elección.

El actor y músico, por su parte, eligió un look mucho más gamberro. La sastrería Fernández Prat le confeccionó un traje gris grafito con cuello mao que dejaba ver sus numerosos tatuajes. "Tenía claro que no quería ir de novio al uso… Así que, trabajar con la sastrería Fernández Prat ha sido una maravilla: les conté la idea y acertamos", dice el novio.

"Nos casamos por disparidad de culto porque solo una de las partes es religiosa. Yo quería una boda más pequeña, Víctor una más grande, y así tenemos las dos", decía la intérprete de Vamos a contar mentiras a la revista.

La ceremonia civil: una celebración espectacular con amigos, familia y VIPS

Un día después del primer 'sí, quiero', llegó el segundo. Ana Guerra y Víctor Elías se reunieron en la Finca Prados Moros en la Sierra de Guadarrama con más de 320 invitados que disfrutaron de una velada llena de risas y momentos realmente emotivos.

Ana entró del brazo de su padre sigue el cortejo nupcial formado por sus perros, Dumbo y Jack, y sus cuatro damas de honor, amigas íntimas. En el altar le esperaba un emocionadísimo novio, que incluso se sentó al piano antes de recordar sus votos. Ella se los cantó: "Haces que sea mi mejor versión, soy mucho más de lo que fui sin ti", entonó en una composición que no fue fácil de crear. "Tengo que decir una cosa: la canción la compuse un par de días antes. Nada más. Y me costaba mucho por dos cosas: una es que siempre que compongo algo, el primero al que se lo enseño es Víctor y, claro, esta vez no podía. Y dos, la otra que me pasaba es que empezaba por casa a cantar la canción, sin darme cuenta, delante de él… Pero no se daba cuenta, menos mal", contó Ana Guerra.

Fran Perea, compañero del intérprete en la inolvidable Los Serrano, hizo de maestro de ceremonias.

Entregados y sin perderse ni un solo detalle de la ceremonia estaban amigos e invitados como Alfred García, Nerea Rodríguez, Roi Méndez, Roberto Leal, Manu Guix, Nil Moliner, Cepeda, Roi Méndez, Raoul, Ricky Merino, Gonzalo Hermida, Lidia Lozano, Coti, Sofía Cristo, Rossy de Palma con sus dos hijos o la pareja formada por el cantante Andrés Ceballos y la actriz Begoña Vargas. Tampoco se lo perdieron Belén Rueda o Natalia Sánchez, expareja de Víctor y gran amiga de la familia, que cogió el micrófono para dedicar unas palabras de amor a los novios.

El vestido de Ana y el traje de Víctor

Con una inspiración de cuento de hadas, Ana Guerra volvió a confiar en Rosa Clará para un diseño romántico con escote corazón y un velo de tul de más de tres metros de largo.

Él apostó por un traje color verde hoja firmado por Sastrerías Prats.

El segundo vestido: un mono y unas zapatillas

La comodidad y la elegancia se unieron para el segundo look de la artista, que se decantó por un mono de encaje también de Rosa Clará y unas zapatillas blancas diseñadas por ella misma.

El baile estuvo amenizado por el grupo La Repera y, aunque Ana Guerra en un principio se negó, sonaron esas canciones icónicas de las carreras de los novios. A toda mecha de Santa Justa Klan, Lo Malo...

Las alianzas

Las alianzas, de oro rosa, fueron elección de Víctor. A ella al principio no le convencían. "Os vais a reír... Cuando fuimos a las alianzas, de repente, Víctor, que tiene más gusto que yo, dijo que las alianzas estarían bien en oro rosa, y a mí se me abrieron los ojos como platos, en plan 'trágame tierra'. Acaba de decir 'oro rosa' y tenía razón, han quedado maravillosas. La mía, además, está hecha para que vaya con el anillo de compromiso. Para que encaje como encajamos Víctor y yo", contó Ana Guerra.