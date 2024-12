La otra artista que tuvo entre manos 'SloMo' antes que Chanel (y no es Ana Guerra)

Con un show de lo más potente, Chanelimpresionó a Europa con su SloMo. Su impactante coreografía y su fuerza sobre el escenario llevaron a España al pódio, muy cerquita de la victoria. La artista de origen cubano llevó a nuestro país a los primeros puestos de la clasificación, algo que no ocurría desde el año 1995 con Anabel Conde.

No obstante, antes de pasar por Turín, Chanel tuvo que el corte del Benidorm Fest, donde logró el apoyo unánime del jurado, algo que con su tercer puesto en el televoto, le llevó a representar a España.

Los procesos en los que una canción llega a un artista suelen ser de lo más curiosos. Este tema, compuesto por Ibere Fortes, Leroy Sanchez, Arjen Thonen, Keith Harris y Maggie Szabo, en principio iba destinado para Jennifer López. Según reveló Arjen Thonen, en el medio holandés Brabants Dagblad, escribió la canción junto a Harris y se lo mandó al equipo de Jennifer López sin recibir respuesta, lo que hizo que la canción se quedara tres meses en el cajón. Sin embargo, se enteraron de que en España buscaban una canción "al estilo de Jennifer López" para la preselección de Eurovisión, según recoge HuffingtonPost.

La otra artista que pudo haber ido a Eurovisión con 'SloMo'

SloMo, no nos deja de sorprender. Precisamente fue el pasado mes de junio cuando salieron las informaciones de que el tema Eurovisivo fue ofrecido a Ana Guerra. Sin embargo, la artista canaria, tras cambiar su registro musical, rechazó la propuesta. "No tendría sentido no serme fiel si yo acabado de no ir por este camino musical" le dijo la artista de Bajito a Eva Mora, la jefa de delegación en Eurovisión aquel año, tal y como contó en El Hormiguero.

Se tiene constancia de que SloMo pasó por varias manos, entre ellas Sara Deop, quién también se postuló al Benidorm Fest aquel año con Make You Say.

A su vez, SloMo también fue ofrecida otra artista del panorama eurovisivo. Se trata de Mirela Cabero. La artista madrileña se presentó hasta en varias ocasiones a Eurovisión en el pasado. Tal vez la recuerden del año 2007 con La reina de la noche o cantando Contigo en la preselección Objetivo Eurovisión 2017, donde, aquel año a pesar de ser la más votada por el público, el jurado apostó por Manel Navarro aquel año. Una elección, que en su año muchos calificaron de "tongo".

En una entrevista en Fórmula TV , contó más acerca cómo le llegó SloMo: "Hubo una invitación en su momento, cuando SloMo. Me la ofrecieron. En ese momento sabía que iba a ser un hitazo (...) pero yo no me sentía cómoda como para presentarme, no por el tema. No sentía que tuviera la fuerza suficiente como para dejar todos los fantasmas que tenía detrás".

Mirela quien tiene experiencia dentro del mundo del musical como El Rey León reveló que le "dio un poco de miedo" esta propuesta. "Por ello dije que no. A lo mejor si me hubiera pillado ahora, igual hubiera dicho que sí", detalló.

No obstante, la artista afirma que no se arrepiente, ya que cree que "todo pasa por algo". "Tal vez tenía que pasar por ahí para ser la persona que soy ahora y para crear todo lo que estoy creando en este momento", expresó. No obstante, Mirela no cierra la puerta al Benidorm Fest.

Entre sus trabajos más recientes está la película Wicked, quien le ha puesto voz en castellano a Cynthia Erivo como Elphaba.