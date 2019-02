El aplaudido Whatsapp de una madre a los padres de un niño que acosa a su hijo

Cansada de ver sufrir a su hijo, la usuaria de Twitter @DebiQuilla compartió el mensaje que envió a los padres del niño que acosaba al suyo en el colegio.

"Hola buenas tardes. Este es un mensaje para los padres de... Hace meses que mi hijo viene hablando del acoso que sufre en el colegio por parte de su hijo", empieza escribiendo, y continúa diciendo que siempre ha querido mantenerse al margen de todo esto porque "los padres no deberíamos sobreprotegerlos tanto" pero que en este caso, ha enseñado al pequeño que "la violencia física no lleva a ningún lado, que hay que respetar a todas las personas independientemente de su físico, capacidad intelectual o tendencia sexual... y esto hace que mi hijo se vea indefenso ante los ataques del suyo".

Según relata, el agresor llama a su hijo "palomo", "mariposa" o "flor" y que, no le molestan esas palabras, sino que lo haga delante de "la niña que él con 11 años cree que será el amor de su vida". "Le duele la intención no el mote", aclara la madre.

"No voy a entrar a valorar dónde está la tara de su hijo porque no soy psicóloga, supongo que serán cosas de niños como las ha habido toda la vida", escribe y alerta que, tras sus palabras, "Me veo en la obligación moral de comunicarles que, a partir del día de mañana, mi hijo tiene total y absoluta aprobación por mi parte para agredir físicamente a su hijo cada vez que éste le ataque".

Y, acaba dejando claro que su hijo "merece ser respetado" y que la intención de su mensaje es "dejar constancia de que, ante la actual situación y que no haya servido de nada hablar con el profesor porque su hijo no atiende a razones, mi hijo tiene permiso".