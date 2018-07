Ares Teixidó se desnuda en Instagram para celebrar los 100.000 seguidores

Ares Teixidó está pasando por un buen momento profesional y ha querido demostrar su felicidad con un buen desnudo.

La presentadora ha decidido ponerse como Dios la trajo al mundo como muestra de lo feliz que le ha hecho llegar a los 100.000 seguidores en Instagram.

Además, lo quiso acompañar de unas bonitas palabras:

"Nunca imaginé desnudarme delante de tanta gente. Ni sonrojarme. Comer caracoles a las 07:00h. después de una noche de fiesta. Cantar en la ducha a todo pulmón. Ser tía por tercera vez. Las caritas de mis sobrinos Xavi, Lucía y Lola. Bailar bajo la lluvia. Tampoco imaginé beber chupitos de Jäggermeister y que encima me gustaran. Hacer running. Bañarme en la playa un 27 de febrero. Nunca pensé en hacer puenting ni en que aquella noche se convertiría en un cuento triste. Menos aún fichar por Atresmedia. Ni llegar a los 100k en Instagram. Y, ahora mismo, no siento otra cosa que gratitud. Tengo motivos de sobra para agradeceros tanto, que desnudarme en cuerpo y alma por aquí se queda corto. Muchas gracias a los de siempre, a los de ahora, a los que se fueron y a los que vendrán. Gracias por elegirme. Sé que los desnudos en Instagram son cuando uno llega al millón, pero yo con 100k, ya me siento millonaria".