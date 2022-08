Así es Melisa Raouf, la aspirante a Miss Inglaterra que compite sin maquillaje

Te interesa Trucos para conseguir el maquillaje perfecto para Halloween de forma fácil

El mundo del modelaje está tradicionalmente relacionado con la artificialidad y el maquillaje excesivo, sin embargo, todo podría cambiar gracias a una joven londinense llamada Melisa Raouf.

Se trata de una aspirante a Miss Inglaterra que ha roto todos los esquemas y ha dejado a más de uno completamente descolocado. Ella ha decidido participar en este certamen de belleza con la cara lavada, sin nada de maquillaje, y por ahora le ha ido genial. Ha pasado las semifinales y se batirá con el resto de finalistas en octubre.

Los motivos de Melisa Raouf para no usar maquillaje

Este concurso se ha celebrado durante casi 100 años, sin embargo, ninguna candidata había llegado a la final sin usar nada de maquillaje, así que esto podría ser un gran paso para normalizar la cara lavada.

La joven, con solo 20 años, reveló anteriormente al medio The Independent que comenzó a usar maquillaje cuando era muy joven, pero no se sentía cómoda. Por ello, reflexionó mucho y se dio cuenta de que estaba muy orgullosa de su piel y no quería ocultarla tras kilos de maquillaje.

Además, explicó que es una reivindicación que lleva pidiendo varios años, pero que indicó que no lo hace por ella misma, sino por todas las chicas que quieren promover la belleza real.