Así surgió '¿Qué pasa con Filomena', el comentado rap de Roberto Brasero

"¿Qué pasa con Filomena?", pregunta todo el mundo a Roberto Brasero, el meteorólogo de Antena 3. Quieren saber a caer otra buena, como la nevada con la que arrancó 2021.

Él responde a golpe de rap. Es el Príncipe de Bel-Air de 2021.

Su actuación este martes en las Noticias del mediodía se ha convertido en uno de los momentazos del año, que acumula miles de me gusta en Twitter.

"Si te digo la verdad, esta es la realidad. Una cosa sí no se puede decir. No lo podemos saber con la meteorología", responde Brasero. "Una semana, una quincena, sí. Hablarte de tres meses, no. No merece la pena. Es que no se va a cumplir. Y si se cumple de verdad, será por casualidad".

Lo que sí puede adelantar, y también rapea, es el tiempo de cara al 31 de diciembre, el último día del año. "Manga corta a mediodía, y luego la noche será fría".

Una decisión de última hora

El comentado rap de Roberto Brasero fue algo más bien improvisado. "Lo pensamos media hora antes del programa", contó este miércoles en Espejo Público.

La idea surgió porque era el Día de los Inocentes y el tiempo nos está dando una tregua primaveral. El equipo pensó la letra y decidieron que debían usar una base de ritmo pero no tuvieron ni tiempo de probarla. "Letra y música se fusionaron en directo", contó Brasero al que le hizo especial ilusión que lo comparasen con el personaje de Will Smith en la serie de Antena 3.

El otro mensaje que sin duda merece la pena es del usuario de Twitter Edu Navas, que hizo un divertido montaje con Roberto Brasero, Jordi Hurtado y Antonio Resines. "Mi creación mañanera para rematar la última semana del año ¡Disfruten!", escribió para compartir su creación.