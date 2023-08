Bebe Rexha se derrumba en pleno concierto al confirmar la ruptura con su exnovio

Bebe Rexha ha roto con su exnovio Keyan Safyari después de que élla criticara por engordar 15 kilos.

La noticia salió hace varias semanas y ella misma colgó el mensaje que su ex le mandó, sin embargo, seguía siendo un misterio si finalmente había decidido cortar con él ante estos irrespetuosos comentarios sobre su físico.

La confirmación la ha dado ella misma durante un concierto en Londres. Antes de comenzar a cantar su tema Atmosphere, se dirigió al público y les contó lo que había sucedido: "Estoy pasando por una ruptura así que igual me pongo un poco emocional y necesito que me ayudéis".

Precisamente, esta canción cuenta la historia de una persona a la que su pareja ha dejado y ella se pregunta lo que habrá pasado pero decide no culparse a ella ni a su exnovio.

Un poco más adelante, Bebe Rexha estaba empezando a interpretar otro single y varios de los fans sacaron carteles donde ponía 'Soy suficiente' y se pusieron a gritar este bonito mensaje en voz alta. Como no podía ser de otra forma, la intérprete de I'm Goodno ha podido aguantar las lágrimas y se ha derrumbado.

Entre risas, les preguntó a los asistentes si "estaban intentando hacerla llorar", pero al final les pidió que le buscaran un novio en ese club: "Voy a estar aquí esta noche de fiesta y buscando un nuevo novio. No sé por qué buscaría un nuevo novio en un club gay, pero ya sabes... ¿fluido?".

El mensaje que el ex de Bebe Rexha le mandó sobre su peso

Hace varias semanas, ella misma compartió en Instagram el mensaje que le mandó su ex Kevin después de que ella ganara 15 kilos. "Nunca dije que no fueras guapa o que no te quisiera, pero siempre te dije que sería honesto contigo y tu cara había cambiado y te lo dije... Fue porque me importabas, ¿Hubieras preferido que te mintiera?", comienza el texto.

Su pareja desde 2020 continúa protestando y le recuerda que "ha cogido 15 kilos" y le pregunta si "debería haber hecho como que no pasaba nada y que todo estaba bien". Además, hace memoria y le cuenta que cuando él ganó un kilo "ella lo llamó gordo".

"Si estás buscando razones para cortar tiene sentido, pero esta no es la razón real. Si no estás feliz conmigo y no ves futuro, está bien", critica el ex de Bebe.

Al final, Keyan le pide que "hable con un terapeuta y busque la raíz del problema".

Ya sabemos que Bebe Rexha ha decidido dejar a su novio después de que la criticara por subir de peso. Ella misma sabe que sus fans están siempre para ella y no le permitirán que tenga la autoestima baja.