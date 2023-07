Bebe Rexha deja a su novio tras criticarla por engordar 15 kilos: "Siempre dije que sería honesto contigo"

No están siendo los mejores meses para Bebe Rexha. Hace un par de semanas le lanzaron un móvil en la cara durante un concierto y necesitó que le dieran puntos por el golpe. Parece que la vida no le da tregua porque recientemente ha compartido en Instagram un mensaje que le ha mandado su ahora exnovio.

Sus fans se han quedado de piedra porque en él se puede ver que él le hace varios comentarios críticos con su subida de peso y esto habría provocado que ella lo dejara. Aparentemente, la cantante ganó 15 kilos y él se lo dijo, lo que supuso que ella se enfadara y decidiera pasar de él.

"Nunca dije que no fueras guapa o que no te quisiera, pero siempre te dije que sería honesto contigo y tu cara había cambiado y te lo dije... Fue porque me importabas, ¿Hubieras preferido que te mintiera?", comienza el mensaje.

El ex de Bebe Rexha le pide que "hable con un terapeuta"

Keyan Safyari, su pareja desde 2020, continúa protestando y le recuerda que "ha cogido 15 kilos" y le pregunta si "debería haber hecho como que no pasaba nada y que todo estaba bien". Además, hace memoria y le cuenta que cuando él ganó un kilo "ella lo llamó gordo".

"Si estás buscando razones para cortar tiene sentido, pero esta no es la razón real. Si no estás feliz conmigo y no ves futuro, está bien", critica el ex de Bebe.

Al final, Keyan le pide que "hable con un terapeuta y busque la raíz del problema".

Como no podía ser de otra forma, las redes se han llenado de comentarios de apoyo a Bebe Rexha y no entienden como su ex ha podido hacerle un comentario ofensivo sobre su peso.