Se burlan de una influencer por enumerar "los obstáculos" de su vida

La influencer subió un vídeo a su cuenta personal de Instagram que no ha recibido un feedback muy bueno. Sus repuestas han sido más bien críticas y burlas por compartir todos "los obstáculos" que ha le ha tocado vivir, recalcando que uno de ellos es la pérdida de sus chanclas. El tema ha sido trending topic en Twitter con el hashtag #PlayForLasChanclas.

"Se acuerdan cuando perdí mis chanclas, cuando se me cayó el Iphone en la marina, cuando se me cayo el San Benito... No se todos los obstáculos que me ha tocado vivir y ustedes han sido parte" decía en uno de sus stories de Instagram.

La chica ha sido un blanco 'fácil' para diversas burlas, pues sus seguidores aseguraban que hay gente que de verdad lo está pasando, y por cosas mucho más graves que perder un par de chanclas.

Twitter ha sido la red social que más se ha llenado memes en relación a los 'dramas' de la influencer.