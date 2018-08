El cartel de este perro perdido que se ha vuelto viral por un detalle muy surrealista

Perder a nuestra mascota es toda una desesperación hasta que averiguamos dónde se ha metido el animal. Cuando esto se alarga demasiado lo habitual es poner carteles con una foto y una descripción por si alguien lo ha visto por la zona.

Pero en el caso que traemos a continuación en vez de provocar tristeza, la "desaparición" de este perrete ha provocado un gran cachondeo en Twitter:

Junto a su propio cartel de 'Se Busca', aparece el animal asomando por detrás de una pared. La pose y la expresión del can ha generado todo tipo de comentarios divertidos en Twitter:

—Psst, psst. Tú no me has visto, vale?

😂😂😂😂😂