Una chica graba a un hombre masturbándose a su lado y al denunciarlo recibe amenazas de violación

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en Baleares a las 07:00 de la mañana. Una joven de 21 años volvía a su casa en autobús después de una noche de fiesta, cuando se encontró con una situación bastante desagradable.

Un hombre de 30 años comenzó a darle conversación mientras esperaban el autobús y ella lo ignoró. Cuando llegó el transporte la joven se sentó y él la siguió sentándose delante de ella.

"Mira", le dijo él.

Estaba con el pene fuera de los pantalones, masturbándose prácticamente a su lado. Ella decidió sacar su teléfono móvil para grabarlo y hacer una denuncia públicamente en Facebook. En el autobús había otras dos personas, pero no quisieron intervenir.

Al momento, su Facebook se llenó de amenazas y comentarios sexistas:

Amenazan a una chica por colgar un vídeo en el que un hombre se tocaba delante de ella / Agencias

La chica, arrepentida por haber colgado el vídeo en Facebook, lo borró por si se le volvía en contra al haber sacado la cara del hombre y su pene y fue a la Policía Nacional para denunciar lo ocurrido. Allí le dijeron que no podía denunciarlo porque "al no haber menores que presenciaran el acto, no era un delito". "Me dijeron que el simple hecho de masturbarse no se considera un delito sin niños por allí. Me quedé flipando. Para mí eso es exhibicionismo público, pero me callé y me fui".

Más tarde, decidió ceder las imágenes a La Vanguardia para que ellos lo hiciesen público tapando la cara del hombre.

La joven de 21 años ha dicho en una entrevista para PlayGround: "estoy cansada de sufrir situaciones como esta. Claro que estaba asustada pero mi reacción fue coger el teléfono y grabarlo para denunciar un comportamiento que tenemos que aguantar las mujeres a diario".

Muchos usuarios dieron diferentes opiniones en el vídeo publicado en Youtube, aunque la mayoría por desgracia, fueron machistas y culparon a la chica por grabarlo: "Joder pues con esas tetas yo también me la hubiese pelao", "la chica puede ir con las tetas al aire, el chico no puede ir con el pene al aire. Feminismo cuando nos conviene".

Algún que otro comentario defendió la actuación de la joven: "Las tetas no son genitales y ni siquiera las está enseñando. ¿Y cuántos hombres has visto por la calle sin camiseta? Yo todos los días y nadie les dice nada"